El alcalede recriminó que la respuesta del gobierno al plantón de las familias que protestaban por no tener agua haya sido enviarles 200 policías antimotines.

Inicio / Nuevo León / Va Guerra por amparo por falta de agua; lo respalda Morena

El alcalde de García, el morenista Manuel Guerra, dijo que ya están preparando el amparo colectivo por la falta de agua potable en 71 colonias y advirtió que seguirán manifestándose, y esa postura él recibió el respaldo público de las cinco "corcholatas” de Morena que aspiran a la gubernatura de Nuevo León.

Tras las protestas de los últimos días por parte de las familias que carecen del líquido vital, el presidente municipal dijo que continuarán alzando la voz y cuestionó que el gobierno estatal no haya dado respuesta al pliego petitorio que se le hizo llegar para regularizar el servicio.

Este lunes, reportó, ya suman 71 colonias que acumulan al menos tres días sin servicio de agua.

Guerra dio conferencia en la sede de Morena acompañado de las cinco "corcholatas” inscritas para el cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T en la entidad: Andrés Mijes, Clara Luz Flores. Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Waldo Fernández.

Junto al alcalde y a los aspirantes estuvo el delegado de Morena en la entidad, Alejandro Murat, y la presidenta estatal de ese partido, Anabel Alcocer.

Guerra recriminó que la respuesta del gobierno al plantón de las familias que protestaban por no tener agua haya sido enviarles 200 policías antimotines para que dejaran de manifestarse.

"Hasta que nos contesten (el pliego) vamos a seguir con las manifestaciones”, aseveró el edil.

Informó que hay cerca de 150 mil ciudadanos de García que tienen insuficiencia del líquido.

El amparo se interpondrá contra la administración del gobernador Samuel García y contra Agua y Drenaje de Monterrey, por ser el agua un derecho elemental y constitucional.

"El gobernador va y recibe a la gente de Holanda que viene al Mundial, y a la gente de García le manda 200 policías”, condenó Guerra.

En tanto, Mijes reprochó que el mandatario se gaste millones de pesos en posicionar al color naranja en esta fiesta futbolera, cuando lo elemental es atender las necesidades de la población.

Los morenistas cerraron filas en torno al edil que ha denunciado este problema que afecta a las familias de García.

El alcalde dijo que la postura del mandatario estatal de no facilitarles el agua potable tiene tintes políticos.

Flores criticó que el gobierno no le esté dando el mantenimiento debido a la red de suministro.

Díaz aseguró que el edil tiene todo el respaldo porque se preocupa por la comunidad.

"Venimos a apoyar al alcalde porque está con el pueblo”, afirmó Díaz.

Guerra aclaró que la administración municipal ha estado apoyando a la población enterándole agua purificada y agua de pipas, pero la responsabilidad es estatal y la gente le paga al Estado por el servicio que no le dan.

A su vez, Murat alegó que queda claro que para el gobernador "hay ciudadanos de primera y de segunda clase”.