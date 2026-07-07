Va a García director de Agua y Drenaje a atender a vecinos

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón, participó en la mesa de diálogo orientada a resolver el desabasto en el municipio de García

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El director de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), Eduardo Ortegón, se reúne con habitantes de García que no tienen agua, en una asamblea informativa que encabezó el alcalde Manuel Guerra.

Afuera del Palacio Municipal, cerca de 600 vecinos se congregaron bajo una enorme carpa para participar en la Asamblea Informativa que encabezó el edil de Morena y a la que asistió el director junto con una comitiva de funcionarios de AyD.

Ortegón Williamson escuchó las quejas del alcalde

Se dio por instalada la mesa de diálogo para solucionar los problemas derivados del agua, principalmente el desabasto y los altos cobros.

Ante los funcionarios de AyD, el edil señaló que no es posible que los habitantes de García no deberían de estar presuntamente sufriendo por fallas atribuidas a deficiencias del organismo.

Ortegón Williamson respondió que AyD tiene el interés de abastecer a todos, pero en la medida de las posibilidades.

El directivo se comprometió a revisar el esquema de distribución y el plan Monterrey V.

Tras más de una hora y media de diálogo, los compromisos de AyD fueron:

Hacer tandeos por sectores. En seis meses, que se vencen en diciembre, habrá acciones que permitan integración de 3 enormes tanques para mejorar la distribución. A largo plazo, es decir, durante un año, habrá suministro constante para los 800 mil habitantes de todo García, aclarando que puede haber salvedades, por el vandalismo y robo en las tuberías.

"La intención en que en un año haya servicio constante” dijo Ortegón Williamson.

El directivo ofreció revisar casos de altos cobros.