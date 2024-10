Va Mauricio Fernández por vía penal contra Miguel Treviño

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, anunció que emprenderá acciones legales en contra de quien resulte responsable del borrón de información que denunció públicamente en sus redes sociales, y en donde acusó a la anterior administración de Miguel Treviño.

Entrevistado por El Horizonte, el alcalde sampetrino dijo que el siguiente paso a seguir será proceder legalmente.

“¿Cómo que me voy a quedar de brazos cruzados? Yo haré todo lo que proceda. Vamos a emprender todas las denuncias civiles y penales, y lo que sea necesario”, puntualizó Fernández Garza.

Al cuestionarle respecto a la visita de la excontralora Mariana Téllez, el alcalde aseguró que la información ofrecida no fue verídica.

“Puras mentiras, dice (Mariana Téllez) que trasladaron la información de las computadoras a otro tipo de archivos, pero que trataron de abrir y no pudieron”, aseguró Fernández Garza, quien añadió un contundente “borraron toda la información”.

“Yo no estoy especulando; estoy aclarando que recibí una administración en la que me borraron toda la información que no debieron haberme borrado y están infringiendo leyes estatales que prohíben hacer lo que hicieron”, recalcó.

En tanto, que el contralor de San Pedro, Daniel Iván Ruiz, dijo, tras la visita que ayer realizó la excontralora, que todas computadoras fueron formateadas, por lo que la actual administración no tiene información disponible.

La estimación es de que al menos el 70% de los equipos pasaron por el proceso de limpieza digital.

Mientras tanto, la excontralora Mariana Téllez aseguró en un video que sí se le entregó información a la actual administración a través de documentos de Google Drive, documentos físicos, en una nube, en servidores y “en más de 25 de USB encriptados”.

El exalcalde Miguel Treviño añadió a esto en una publicación en sus redes sociales que la información fue respaldada.

Al respecto, el contralor Daniel Iván Ruiz explicó que hay casos como en la Secretaría de Desarrollo Urbano en los que la información recibida es de 48 MB (megabytes).

“Con eso te da para bajar dos canciones”, enfatizó el alcalde Mauricio Fernández.

Bancada del PAN pide a Fiscalía investigar

Ante esta situación, la diputada local del PAN, Claudia Caballero, hizo un exhorto a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) para que inicien una carpeta de investigación respecto a la desaparición de información de las computadoras oficiales del municipio de San Pedro.

“Las administraciones de Miguel Treviño se caracterizaron, durante los seis años de su gobierno, por la insensibilidad que la administración trató a los habitantes del municipio.

“No es sorpresa que, en esta ocasión, nuevamente haya realizado acciones como las antes mencionadas, simplemente por alguna estrategia política, en la que por ocultar información que podría afectar nuevamente sus intereses, pone en riesgo el buen ejercicio de la administración pública municipal actual”, dijo Claudia Caballero.

