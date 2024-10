Va Morena por gubernatura de Nuevo León en el 2027

Con las administraciones municipales aún frescas y la racha que favorece a Morena por la popularidad con la que Andrés Manuel López Obrador concluyó su sexenio y el histórico inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la visita que Luisa María Alcalde hizo este domingo en Monterrey dejó algo más que selfies y alegoría en las filas del partido guinda.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cobijada por militantes y simpatizantes de su partido en Nuevo León, abrió sus cartas y, con convicción y ambición, reveló que el proyecto de su partido considera a esta entidad clave en los comicios electorales del 2027.

Quiere que la próxima gobernadora o gobernador de Nuevo León pertenezca a las filas del segundo piso de la denominada ‘Cuarta Transformación’, y apenas lo dijo cuando ya cuatro militantes de dicho partido levantaron la mano:

Se trata de los senadores por Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, así como la diputada federal Clara Luz Flores Carrales y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quienes dejaron ver que tienen la intención de gobernar Nuevo León.

Luisa María Alcalde dijo que para 2027 la gubernatura nuevoleonesa es una de las más importantes que conseguir para que la ‘lucha de Morena’ continúe en México.

“Por supuesto (que vamos por la gubernatura), estamos esperando ganar Nuevo León y Chihuahua para 2027, más todos los gobiernos que tenemos. Nos va a ir muy bien porque tenemos la ventaja y virtud de tener hoy una presidenta extraordinaria y eso nos va a ayudar muchísimo”, dijo Alcalde a El Horizonte.

La también exsecretaria de Gobernación durante la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador encabezó la tercera Asamblea Informativa, la cual tuvo lugar en los salones Estados Unidos y Canadá del Centro de Convenciones Cintermex, ubicado en Monterrey.

El evento se celebró ayer domingo y comenzó pasadas las 12:30 del mediodía, contando con la asistencia de entre 1,500 y 2,000 personas, informaron los organizadores a este medio, mientras que afuera del recinto se congregaron militantes y simpatizantes quienes, por cuestión de cupo, ya no pudieron ingresar al recinto.

“Nos estamos reorganizando. Fue una reunión interna y sobre la ruta de trabajo que vamos a iniciar a partir de diciembre para afiliar, para credencializar, pero sobre todo para crear comités seccionales. Queremos estar conformándolos en todo Nuevo León, en todo el país”, dijo Luisa María Alcalde.

Asimismo, aseguró que tendrán buenos resultados en 2027, como los obtuvieron en las pasadas elecciones.

“Nuevo León es importantísimo y todo el país, pero aquí hemos avanzado mucho y hemos demostrado que nuestro movimiento es bueno, donde se benefician todos los que tienen y sobre todo los que menos tienen. Hay confianza, hemos obtenido buenos resultados y los seguiremos obteniendo”, agregó.

Luisa María Alcalde estuvo acompañada por Carolina Rangel Graciada y Andrés Manuel López Beltrán, quienes son la secretaria General y el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente. Los tres anunciaron que se abrió la convocatoria para la conformación de los comités seccionales en todo el país.

Informaron además que dentro de poco iniciarán una campaña masiva de afiliación y credencialización y, además, entregaron a las y los militantes de Morena el cuadernillo de los “100 postulados morenistas”, que contiene un catálogo de ideas y principios del partido.

Además, se llevó a cabo la firma del “Decálogo Para las Autoridades emanadas de Morena” por parte del senador Waldo Fernández, la senadora Judith Díaz, la diputada federal Adriana Quiroz Gallegos, la diputada local Anylú Bendición Hernández y el presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes.

...Y se destapan 4 morenistas

Apenas la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo en Monterrey que el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación busca gobernar Nuevo León en 2027, cuatro militantes se destaparon.

El primer destape corresponde a Clara Luz Flores Carrales, quien actualmente se desempeña como diputada federal por Nuevo León y que anteriormente ejercía como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Además, fue alcaldesa de Escobedo en tres ocasiones y fue candidata a la gubernatura de Nuevo León por el partido guinda en las anteriores elecciones estatales de 2021, que ganó el emecista Samuel García.

“Claro, yo voy a estar participando siempre, claro que voy a participar”, dijo respecto a los comicios de 2027, a lo que se le preguntó: ¿Por la gubernatura?

Ella respondió: “Pues, ¿por qué no? También y donde sea”, dijo Clara Luz Flores.

Adicionalmente, Waldo Fernández levantó la mano, acotando que se tiene que decidir por el tema de paridad, abriendo la posibilidad de que se trate de una candidata, pero dejando ver que, si se trata de candidato, él podría serlo.

“Claro (que estoy interesado), primero que nada, hay perfiles muy interesantes, pero la primera regla por la cual se compite es la paridad.

Habrá que ver qué toca, pero evidentemente vamos a trabajar”, dijo Waldo Fernández, quien actualmente es senador por Nuevo León y anteriormente se desempeñaba como diputado local.

Su compañera de fórmula, Judith Díaz, quien en el sexenio presidencial anterior se desempeñó como delegada estatal del Bienestar, no se quedó atrás y explicó que ella sí se ve como gobernadora de Nuevo León.

“Que la gubernatura es una posibilidad para los que mencionaste y para mí misma, pues sí lo es, pero creo que lo más importante es dar resultados de la encomienda que tenemos”, dijo Judith Díaz.

Finalmente, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, también se anotó.

“Yo no puedo decir que no aspiro, sería una mentira que un político no aspirara a gobernar su estado. Lo que sí es que hay que trabajar. A mí me eligieron para gobernar en Escobedo”, dijo Andrés Mijes.

Si bien estos cuatro discretos, pero tempraneros destapes fueron los primeros, el pronóstico es que no sean los únicos, de acuerdo al ánimo observado en el evento, pues otras figuras como la coordinadora de la bancada local de Morena, Anylú Bendición Hernández, fue respaldada por sus seguidores, quienes en el evento mostraron pancartas manifestando apoyo para ella.

“Escobedo apoya a Anylú Bendición”, se leyó en una de las pancartas en el evento.

La líder de los morenistas en el Congreso local aprovechó la ocasión para tomarse una foto con la líder nacional y con Eli Banda Garza, actual titular de la Secretaría de las Mujeres de Morena en Nuevo León, para revivir el recuerdo de una fotografía que las tres se tomaron en 2015.

“Han pasado muchos años, con mucha alegría seguimos caminando juntas para transformar nuestro país”, se leyó en la publicación de la diputada local, quien además anunció que esta semana podrían revelarse nuevos nombres en las filas de Morena en el Congreso local.

