Van seis denuncias por fraude contra Grupo Peak

Grupo Peak enfrenta seis denuncias por fraude que inversionistas presentaron ante el Ministerio Público, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) a El Horizonte.

De acuerdo a información compartida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el monto defraudado no se ha presentado, ya que las denuncias están en otra etapa del proceso legal y no se detalló sobre quien interpuso las querellas, para no afectar las investigaciones.

En la reunión virtual del pasado miércoles 18 de abril, algunos de los afectados señalaron que el monto perdido alcanzó los 800 millones de pesos como acumulado del capital entregado a la empresa de inversiones.

Al consultar a Roberto Ríos, representante legal de Grupo Peak e integrante de la firma RR abogados con sede en Torreón, Coahuila, mencionó que el adeudo no supera los 500 millones y se abstuvo de presentar alguna prueba o comprobante que confirme dicha cantidad.

“Pues jamás se superó los 500 millones, ni tampoco se esfumaron lejos de ello, están preparando las liquidaciones de sus socios, ya mis clientes me dirán que es lo que desean hacer”, señaló el litigante.

Grupo Peak repentinamente dio las opciones a sus clientes de llegar a una conciliación y recibir una parte o la totalidad del capital invertido a través del valor de los bienes con los que aún cuenta la empresa u optar por la vía legal, sin dar un tiempo estimado para la recuperación de su inversión.

A casi una semana del anuncio interno de la quiebra y perdida del capital invertido de Grupo Peak, al menos seis denuncias por el delito de fraude han sido interpuestas en su contra y aún no hay un pronunciamiento de parte de Arturo González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda fundadores de la empresa.

