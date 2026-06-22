Ve Héctor García 'prueba superada' con organización del Mundial

La estrategia logística de las autoridades ha permitido un flujo ordenado de aficionados de cara a los próximos compromisos el próximo 24 de junio y 29 de junio

El municipio de Guadalupe reportó un balance positivo y "cero contratiempos" en materia de seguridad y movilidad tras albergar los primeros dos encuentros internacionales en el Gigante de Acero.

La estrategia logística de las autoridades locales ha permitido un flujo ordenado de aficionados, de cara a los próximos e importantes compromisos del torneo que se disputarán en el Estadio Monterrey, el próximo 24 de junio y 29 de junio.

Al respecto, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, se mostró satisfecho con los resultados del despliegue operativo.

“Los primeros partidos 100% bien, o sea, cero contratiempos. Cero contratiempos, ni en movilidad, ni en seguridad, o sea, excelente, excelente. Ha funcionado la estrategia”, afirmó el edil.

Respecto a las críticas sobre las complicaciones viales en los alrededores del estadio, particularmente en las arterias principales que conectan con el recinto, García matizó la situación vial y rechazó que exista un caos generalizado.

“Obvio, por la avenida Eloy Cavazos, como reporta ahí el otro medio, el norte, se colapsa. No, no se colapsa, simplemente camina en la vuelta de rueda. ¿Por qué? Porque todo pasa por ahí, al cerrar otra avenida”, explicó.

El éxito de los operativos de seguridad y vialidad cobró el doble de relevancia debido a las severas condiciones climáticas que azotaron a la zona metropolitana apenas unas horas antes de que rodara el balón en la entidad, lo que obligó a las corporaciones municipales a trabajar a marchas forzadas para garantizar que el evento se llevara a cabo sin contratiempos.

“Pero al 100% de incidentes, ¿qué nos vino a dar una prueba de fuego? Que al mismo tiempo nos cae una tromba un día anterior, tromba literal, que destrozó árboles, llenó ríos, llenó arroyos, el río La Silla, los arroyos. Llegó una cantidad de agua que no esperábamos y pues el doble fue, el reto fue doble porque había que tener todo en orden para el otro día”, detalló García.

A pesar de las afectaciones en el cableado, vialidades y la crecida de los cuerpos de agua, el munícipe destacó la rápida y efectiva respuesta de las cuadrillas de servicios públicos y Protección Civil de Guadalupe, logrando restablecer la normalidad en tiempo récord.

“Limpieza, restablecimiento de energía, etcétera. Y bueno, el 60% del tema de la tromba lo resolvimos municipalmente. O sea, limpieza, semáforos, gente trabajando, etcétera”, enfatizó el alcalde.

Con este blindaje operativo y la infraestructura a punto, el municipio se declara listo para recibir la intensa actividad de las siguientes fechas de la justa internacional, manteniendo el despliegue para los duelos programados este miércoles 24 de junio y el próximo lunes 29 de junio, donde se espera nuevamente una gran afluencia de visitantes locales y extranjeros.