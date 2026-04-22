'Monterrey se ve Mejor' suma 10,000 lentes gratis entregados
Durante esta jornada, se entregaron 750 pares de lentes graduados a personas de todas las edades que fueron previamente valoradas por especialistas
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Abril
2026
Con el firme objetivo de mejorar la salud visual de la ciudadanía, el Gobierno de Monterrey encabezó una nueva jornada del programa “Monterrey se ve mejor”, beneficiando en esta ocasión a los vecinos de la colonia Barrio Santa Isabel.
Impacto directo en la salud visual
Durante esta jornada, se entregaron 750 pares de lentes graduados a personas de todas las edades que fueron previamente valoradas por especialistas. Con esta entrega, el programa alcanza ya la cifra de 10,500 personas beneficiadas en diversos puntos de la capital regia.
El proceso consiste en brigadas de revisión oftalmológica donde se detectan las necesidades específicas de cada paciente, garantizando que cada par de anteojos cuente con la graduación personalizada necesaria para transformar su visión.
Programas que resuelven y transforman
La presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, destacó la celeridad con la que el programa ha avanzado desde su lanzamiento el pasado mes de agosto, subrayando que estos servicios gratuitos aseguran igualdad de oportunidades para todos.
"Ya llevamos más de 10 mil lentes, estamos felices... Vamos por más. Muchas gracias por estos programas tan serios, que sí resuelven y sobre todo gratuitos para que todas y todos tengan las mismas oportunidades", expresó Oyervides.
Por su parte, el alcalde Adrián de la Garza reafirmó que esta iniciativa es parte fundamental de su política pública de salud, enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas mediante acciones concretas y directas.
“Agradezco a mi esposa Gaby el trabajo que hace. Vimos que era muy importante este programa; en realidad transforma nuestras vidas una cosa tan sencilla como son los lentes”, reconoció el edil ante los vecinos.
Compromiso con la comunidad
El programa “Monterrey se ve mejor” continuará recorriendo las colonias del municipio para ampliar su cobertura. En el evento, el alcalde y su esposa estuvieron acompañados por integrantes clave del gabinete municipal y representantes legislativos:
Ivonne Álvarez, directora general del DIF.
Marcelo Segovia, secretario de Administración.
Fernando Margáin, jefe de Gabinete.
Rafa Ramos, secretario de Participación Ciudadana.
Betty Garza, diputada local.
Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refuerza su compromiso de llevar servicios de salud esenciales directamente a los hogares de quienes más lo necesitan.
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