Vecinos exigen peritaje tras deslave que causó muerte de bebé

Sus padres, familiares y amigos dieron el último adiós a Glafiro Santiago, el bebé de siete meses que falleció este fin de semana tras permanecer nueve días hospitalizado luego de ser arrastrado por las lluvias, tras caer un muro del Fraccionamiento Catujanes en su vivienda.

Este domingo se ofició una misa en su honor en la Capilla Santa María del Fuego Nuevo, ubicada en el Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde sus seres queridos recordaron al pequeño Glafiro.

El bebé perdió la vida la madrugada del sábado en un nosocomio privado, tras las lesiones sufridas durante las intensas lluvias del pasado 25 de septiembre.

"Mi casa estaba en Bosques del Vergel. Es a un lado. La casa que se cayó, la barda, es la de Catujanes y cayó arriba de la mía", informó este domingo a El Horizonte el papá del bebé, Glafiro Tamez.

A raíz de la tragedia por el deslave en el fraccionamiento privado Catujanes, que fue desarrollado por Trazzo Urbano, perteneciente a la firma IDEI, de acuerdo con el permiso de construcción que se emitió en 2018 en Monterrey, vecinos de la zona han alzado la voz para exigir a las autoridades una investigación profunda y un peritaje oficial que determine la causa de la inusual acumulación de agua.

El principal temor de los residentes es que la situación se repita con las próximas lluvias, poniendo nuevamente en riesgo su seguridad y la de sus familias.

"Uno de mis familiares estuvo también a punto de morir tras la inundación del 25 de septiembre. Sufrimos muchos daños materiales, pero también tenemos la angustia de que vuelva a pasar en las próximas lluvias”, compartió una vecina, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato.

Los afectados apuntan directamente a cambios en la infraestructura de la zona como posibles factores que contribuyeron al desastre.

"Antes había aquí una cañada, pero la taparon y dijeron que pusieron pluviales. Además, siguen las construcciones en el área y esto puede empeorar con las próximas lluvias y causar más muertes”, denunció otro residente.

La preocupación de los vecinos se centra en que la continuidad de las obras, junto con las modificaciones hechas al cauce natural de agua, esté afectando la capacidad de drenaje del fraccionamiento, lo que podría haber provocado la catastrófica inundación y el posterior deslave.

Los vecinos de Catujanes y Bosques del Vergel urgen a las autoridades municipales y estatales a realizar un peritaje técnico que aclare por qué se concentró tal cantidad de agua en el área, que causó daños estructurales a más de diez viviendas; detenga cualquier construcción que pueda agravar el riesgo y garantice medidas preventivas inmediatas para evitar una nueva tragedia.

Sobre este tema, el especialista legal Alejandro Navarro comentó a El Horizonte que la familia del bebé fallecido podría pedir un peritaje sobre el Fraccionamiento Catujanes.

“Entiendo que existe una barda que fue derrumbada por la fuerza de las lluvias y el agua que se fue acumulando; entonces deberíamos tener la opinión experta para establecer si, desde la construcción de la estructura, se tenían los requerimientos técnicos necesarios para soportar una situación de esta naturaleza”.

“Se tendría que determinar si las obras tenían el material adecuado y la calidad necesaria”, explicó el litigante.

De esa manera, dijo, se podría confirmar si existió algún tipo de negligencia que desencadenara la tragedia.

“Si se llegara a comprobar una situación de esa naturaleza a través de los dictámenes, pues eso pudiera ser tendiente a demostrar una cuestión de omisión o falta de cuidado de quienes construyeron esas bardas”.

“Por ende, les depararía una responsabilidad para indemnizar propiamente a las víctimas y a los afectados”, detalló.

Ese día, el 25 de septiembre, el Fraccionamiento Catujanes se vio afectado por la acumulación de agua, que según versiones de los vecinos llegó hasta 1.50 m de altura, lo que provocó que la barda colapsara, provocando la rápida entrada de una fuerte corriente de agua que inundó la casa de la familia Tamez Hinojosa.

El bebé cayó a una zona anegada y, según versiones, su mamá lo rescató con ayuda de vecinos para que pudieran salir lo más pronto posible, pues cada minuto contaba para poder salvarlo.

Glafiro Santiago fue llevado por un particular al hospital y fue internado de emergencia, de acuerdo con los reportes de Protección Civil. Su hermanita también fue hospitalizada por las lesiones en la inundación, pero se recuperó satisfactoriamente.

El bebé murió tras nueve días de lucha en el Hospital Christus Muguerza Sur. Sus padres, a través de redes sociales, compartieron un emotivo mensaje de despedida:

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro amado bebé Glafiro Santiago, quien partió al encuentro con Dios, dejando una huella eterna en nuestros corazones. Su sonrisa y su luz permanecerán por siempre en nuestra memoria y en el amor de nuestra familia.”

Comentarios