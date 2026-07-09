Entrega Salinas Victoria pavimentación en colonia Emiliano Zapata

El alcalde Raúl Cantú inauguró un kilómetro de pavimento donde vecinos esperaron más de 30 años por la modernización de sus vialidades

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, entregó un kilómetro lineal de pavimentación en la colonia Emiliano Zapata, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial del municipio y beneficiar a familias que durante más de tres décadas esperaron la modernización de sus calles.

La obra forma parte del programa de pavimentación impulsado por la administración municipal para fortalecer la movilidad y elevar la calidad de vida de los habitantes en distintos sectores de la ciudad.

Beneficia a vecinos de cinco calles

Los trabajos comprendieron la pavimentación de las calles José M. Morelos, Privada Francisco I. Madero, Quinto Centenario, Octavio Paz y Francisco Mendoza, ampliando la red de vialidades rehabilitadas en la colonia.

Con estas acciones, el gobierno municipal informó que ya se han intervenido más de 20 calles en la colonia Emiliano Zapata durante la presente administración.

Buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida

Durante la entrega de la obra, Raúl Cantú de la Garza reiteró que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de la población y contribuyan al desarrollo de las diferentes comunidades del municipio.

El edil señaló que la modernización de las vialidades permite mejorar la conectividad, brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de facilitar el acceso a los servicios para las familias.

Vecinos reconocen cumplimiento de la obra

Habitantes de la colonia expresaron su agradecimiento por la pavimentación, al señalar que durante más de 30 años convivieron con calles de terracería que dificultaban la movilidad, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Aquí ya tenemos más de 30 años, muchas gracias alcalde por cumplir un sueño, un anhelo. Agradecida porque no es una promesa que él hizo, es algo que él cumplió y está en el proyecto. Es una bendición muy grande caminar y que no se te queden los pies enterrados en el lodo cuando llueve”, expresó una vecina del sector.

Con esta entrega, el Gobierno de Salinas Victoria continúa ampliando la infraestructura urbana del municipio y consolidando a la colonia Emiliano Zapata como uno de los sectores que más obras de pavimentación ha recibido en los últimos años.