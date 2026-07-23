Vecinos rechazan avance inmobiliario en el Cerro de las Mitras

Vecinos de cinco colonias de San Jerónimo denuncian afectaciones ambientales y urbanas por nuevas torres y fraccionamientos

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Vecinos de al menos cinco colonias del poniente de Monterrey conformaron el frente ciudadano "Salva tu Cerro" para exigir la revisión de diversos desarrollos inmobiliarios que, aseguran, ponen en riesgo al Cerro de las Mitras por el impacto ambiental y urbano que generan en la zona.

Los habitantes denuncian que la construcción de torres habitacionales, fraccionamientos y complejos de usos mixtos en las faldas del cerro ha provocado la pérdida de áreas verdes, la alteración de escurrimientos naturales, la saturación de la infraestructura hidráulica y vial, además de riesgos por deslaves e inundaciones.

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De acuerdo con los vecinos, al menos nueve desarrollos inmobiliarios, agrupados en cuatro grandes proyectos, han sido autorizados durante los últimos 26 años y continúan en distintas etapas de construcción.

Vecinos crean frente para defender el Cerro de las Mitras

Colonias como Colinas de San Jerónimo, San Jemo, Vista Hermosa y Cumbres Primer Sector decidieron unificar esfuerzos mediante el frente "Salva tu Cerro", con el objetivo de impulsar acciones legales y solicitar a las autoridades una revisión integral de los permisos otorgados.

La representante legal del movimiento, Gala Rojas, señaló que desde hace más de una década los habitantes han promovido recursos jurídicos al considerar que algunos proyectos incumplen la legislación vigente.

"Las inquietudes se relacionan con la construcción en zonas de fuertes pendientes, riesgos geológicos e hidrológicos, afectaciones a la infiltración de agua y presión sobre la infraestructura y los servicios públicos. También se reconoce que desde 2011 han existido acciones legales y gestiones ciudadanas para revisar estos proyectos", explicó.

Los vecinos sostienen que existen autorizaciones emitidas desde el año 2000 cuyos proyectos apenas comenzaron su construcción, lo que mantiene vigente la preocupación por el crecimiento urbano en la zona.

Alertan por saturación de servicios y riesgos ambientales

Los habitantes aseguran que la expansión inmobiliaria ya genera afectaciones directas en la calidad de vida de quienes viven en San Jerónimo.

Entre los problemas reportados se encuentran la saturación de las redes de agua potable y drenaje sanitario, fallas en el suministro eléctrico, inundaciones, deslaves y daños al ecosistema del Cerro de las Mitras.

Verónica Plaza, integrante de la junta vecinal de San Jemo, afirmó que actualmente existen construcciones en zonas con pendientes que consideran no urbanizables.

"Estamos sobresaturados en infraestructura de agua y drenaje; estamos sobresaturados en temas de suministro de energía eléctrica; hay deslaves y se está construyendo en zonas no urbanizables. Además de los riesgos para las personas, existe una afectación directa al medio ambiente y a la fauna", indicó.

Por su parte, Claudio González, vecino de Colinas de San Jerónimo, consideró que la problemática involucra tanto a desarrolladores como a autoridades municipales y estatales encargadas de autorizar los proyectos.

Adrián Alanís, habitante de Cumbres Primer Sector, también pidió a diputados locales y federales fortalecer el marco legal para evitar nuevas construcciones en áreas ambientalmente sensibles.

Estos son los desarrollos señalados

Entre los proyectos cuestionados por los vecinos se encuentra Cantera Residencial, integrado por cuatro torres con más de 2,000 departamentos y locales comerciales, de los cuales aún faltarían por edificarse alrededor de 1,674 unidades.

También figura Levant Dinastías, conformado por dos torres con más de 1,900 espacios entre viviendas, oficinas y comercios.

Los habitantes también señalan el proyecto Dinastías, anteriormente denominado Monteleón Segundo Sector, además del Fraccionamiento San Jemo 360 y Tucker Towers, entre otros desarrollos ubicados en las inmediaciones del Cerro de las Mitras.

De acuerdo con el frente ciudadano, algunos litigios han permitido detener parcialmente ciertas construcciones; sin embargo, aseguran que varios proyectos continúan avanzando y que incluso existen denuncias por presuntas modificaciones a la orografía del cerro y posibles incumplimientos a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Los vecinos también reportan escurrimientos de aguas residuales sobre vialidades como bulevar Rogelio Cantú y Puerta del Sol, además de recordar que buena parte de San Jerónimo se encuentra sobre una zona natural de escurrimientos pluviales, lo que incrementa el riesgo de afectaciones durante las lluvias.

El frente "Salva tu Cerro" hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para revisar las autorizaciones otorgadas y establecer medidas que garanticen la protección del Cerro de las Mitras y de las comunidades asentadas en sus alrededores.