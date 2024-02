Viacrucis vial en San Pedro: Av. Vasconcelos y Gómez Morín

Aún no llega la Semana Santa, pero los automovilistas ya están viviendo un auténtico viacrucis por el semáforo de las avenidas Vasconcelos y Gómez Morín, en el municipio de San Pedro

Circular por la lateral de la avenida Vasconcelos, para dar vuelta en Los Tubos, es complicado y tedioso porque el semáforo en rojo dura una eternidad: un minuto con 26 segundos.

Y la luz verde dura apenas 36 segundos, según constatamos con cronómetro en mano.

Esto provoca que en la lateral de Vasconcelos haya largas filas de automovilistas varados en el tráfico.

Un día antes, la situación estuvo más complicada porque los automovilistas reportaron que la luz roja duró hasta un minuto con 40 segundos, mientras que la luz verde duró apenas 20 segundos.

Los conductores denunciaron que se quedan esperando en el tráfico hasta 15 minutos o más.

"Tardadísimo y como que no está bien sincronizado, dura bastante y pues se hace la fila bien larga, el tiempo de avanzar es poco y no alcanzan a cruzar muchos carros. Ya tengo más de 15 minutos, desde debajo del puente hasta aquí, a vuelta de rueda. Que lo sincronicen bien, no tiene mucho que lo descompusieron porque antes estaba más fluido", se quejó un conductor.

"No es viable el semáforo para nada. Hay que planear bien las cosas porque lejos de ayudar a la circulación, perjudica. Fácil, 15 minutos aproximadamente (ha perdido en el punto). Y dices tú: pues, cómo, ¿dónde está la planeación? Es una vía muy importante", acusó una otra conductora.

Esto no va de acuerdo con un municipio que presume ser de primer mundo.

"La verdad sí se necesita más fluidez, y hay bastante choques aquí atrás. Se tarda bastante, (el Municipio) debe hacer algo. Yo pierdo unos diez minutos porque no avanza y me quedo hasta mero atrás", tronó otro conductor.

Hay fastidio y molestia por las complicaciones.

"Sí, la verdad sí se tarda, cuando vengo del trabajo sí me quedo varado", lamentó un joven.

"En las tardes está mucho peor. Que sea equitativa la circulación, porque todos tenemos un destino al que llegar", aseveró otro sampetrino.

"Más que todo por los que se incorporan, se hace un desastre. Y en la tarde se pone muy feo, demasiado feo", cuestionó un conductor.

El descontento de los automovilistas es latente.

