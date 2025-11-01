Cerrar X
0fcfdb10_236a_42b6_813b_5c1d16c9fa45_1a7a701741
Nuevo León

Visitan panteón previo al Día de Muertos en Monterrey

Con motivo del Día de Muertos, familias comenzaron a acudir al Panteón Dolores, para visitar a sus seres queridos, limpiar y decorar las tumbas

  • 01
  • Noviembre
    2025

Con motivo del Día de Muertos, familias del área metropolitana comenzaron a acudir al Panteón Dolores, ubicado en el cruce de las calles 20 de Noviembre y José Aramberri, para visitar a sus seres queridos, limpiar y decorar las tumbas, y conmemorar su memoria. 

Entre quienes asistieron se encuentra Genovia Herrera, quien visitó la tumba de su madre para mantenerla limpia y colocar flores, siguiendo la tradición familiar. 

“Mi mamá era muy limpia, así que cada año nos encargamos de que permanezca así, con sus flores y todo adornado”, explicó. 

f2297547-30f3-4f36-935a-7261a96a80dc.jfif

Jóvenes de la familia Gómez Ruiz comentaron que, aunque no conocieron a sus abuelos, los recuerdan a través de fotografías y anécdotas compartidas por sus familiares. 

“Desafortunadamente cuando ellos partieron nosotros estábamos muy jóvenes, pero nos queda el recuerdo de verlos en fotografías y con historias que comparte mi familia de mi abuelo Mario”, señaló Erick Gómez. 

De manera similar, la familia García Saldaña manifestó que conserva el recuerdo de sus seres queridos con gran cariño, resaltando la bondad de quienes ya no están presentes.

A las afueras del panteón se observa la venta de churros, flores y coronas, elementos que los visitantes adquieren para adornar las tumbas y participar en la tradición que cada año reúne a las familias en torno a la memoria de quienes ya fallecieron.

83c53b0f-8f68-41c1-82ba-127d73c2c390.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
INFO_7_UNA_FOTO_36_2e4e14912c
La historia detrás del Día de Muertos: orígenes y significado
INFO_7_UNA_FOTO_27_513bb8fd83
Ofrendas en el Día de Muertos: su significado y simbolismo
publicidad

Últimas Noticias

ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×