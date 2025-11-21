Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T151424_612_7bd4c37a69
Nuevo León

Viviendas construidas por Infonavit costarán $600,000 pesos

Se destacó que el fortalecimiento financiero del organismo se debe a la política de vivienda y la coordinación de estados

  • 21
  • Noviembre
    2025

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alcanzó la contratación de 250,00 viviendas dentro del programa Vivienda para el Bienestar.

Estas construcciones forman parte de 217 conjuntos habitacionales distribuidos en 30 entidades del país y representan ya más del 20% de la meta sexenal de edificar un total de 1 millón 200 mil hogares.

De acuerdo con el Instituto, los estados que concentran el mayor número de viviendas contratadas son Veracruz, con 42,260 casas; Tamaulipas, con 34,662; Yucatán, con 28,474; Tabasco, con 26,034; Sinaloa, con 16,151; y Quintana Roo, con 13,104 viviendas. 

321ded58-55da-407c-86a6-f70c494564ac.jpg

Además, se prevé que antes de concluir el año la cifra supere las 300,000 unidades, lo que significaría un avance cercano al 25% de la meta planteada para el sexenio.

Las viviendas contempladas en el programa tendrán al menos 60 metros cuadrados y estarán diseñadas para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Incluirán dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio y zonas verdes y de esparcimiento, además de acceso garantizado a servicios básicos como luz, agua y drenaje.

Asimismo, estarán ubicadas en zonas cercanas a escuelas, hospitales, centros laborales y transporte público, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida.

ac5e58a6-7d29-4ff0-826f-01324010ad4b.jpg

Para acceder a estas viviendas, los derechohabientes deberán cumplir con tres requisitos: contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

El Instituto destacó que, gracias a la política de vivienda y a la coordinación con estados y municipios y al fortalecimiento financiero del organismo, las nuevas viviendas tendrán un costo promedio de $600,000 pesos, considerablemente menor al del mercado, lo que las hace accesibles para los trabajadores de menores ingresos.

“El Infonavit llamó a sus derechohabientes a mantener actualizada su información de contacto en la plataforma Mi Cuenta Infonavit o acudir a los Centros de Servicio Infonavit, donde también podrán conocer la oferta disponible y programar visitas a los nuevos desarrollos habitacionales”, dijo el organismo en un comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_20_at_1_04_50_AM_9755fb9a5f
Auténticos Tigres vs. Borregos Monterrey… ¡Un clásico de 80 años!
Whats_App_Image_2025_11_19_at_6_37_36_PM_30539362f1
Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20
catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×