Beneficia a 7 millones de personas Vivienda para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar registra un avance significativo a menos de dos años del inicio de su administración, con 604 mil viviendas contratadas en distintas etapas de desarrollo y una cobertura que ya alcanza a cerca de 7 millones de personas en todo el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal destacó que de las viviendas contempladas dentro del programa, 274,000 ya se encuentran en proceso de construcción, mientras que 24,500 han sido entregadas a familias beneficiarias.

“Se están construyendo o ya están contratadas 604 mil viviendas; de ellas, 274 mil ya están en construcción y 24 mil 500 ya fueron entregadas”, afirmó.

Más de 2.1 millones de beneficiarios

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, las viviendas actualmente en construcción y las ya contratadas representan beneficios directos para alrededor de 2.1 millones de personas.

Vega destacó que el avance depende en gran medida de la disponibilidad de reservas territoriales aportadas por gobiernos estatales y municipales, lo que ha permitido acelerar el desarrollo habitacional en distintas regiones del país.

Tabasco, Quintana Roo y Yucatán encabezan avances

La Sedatu presentó un balance estatal sobre el cumplimiento de la meta sexenal de vivienda.

Tabasco encabeza la lista con un avance de 76%, seguido de Quintana Roo con 71%, Yucatán con 66%, Tamaulipas con 61% y Veracruz con 55%.

También destacan Sonora con 46%; Durango y Chiapas con 42% cada uno; Hidalgo con 41% y Sinaloa con 32%.

En contraste, la Ciudad de México registra el menor avance, con apenas 1%, mientras que Baja California Sur y el Estado de México reportan 5%.

“En las entidades con menores porcentajes lo que destaca es la dificultad justamente de obtener esta reserva territorial, pero vamos avanzando”, comentó.

Otro de los ejes del programa es el mejoramiento de vivienda mediante créditos y apoyos directos.

Según los datos presentados, ya se alcanzaron 570,000 créditos o apoyos, lo que representa un avance de 32% respecto a la meta establecida.

Entre las acciones destaca la entrega de 100,000 apoyos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en la zona oriente del Estado de México.

En materia de certeza jurídica, el Gobierno federal reportó la entrega de 293,000 escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Infonavit y Fovissste.

La cifra representa cerca de 30% de avance respecto a la meta sexenal de un millón de escrituras.

Cabe señalar que dicha estrategia busca brindar seguridad patrimonial a miles de familias que aún no cuentan con documentación legal de sus propiedades.

Más de 5 millones mejoran condiciones de crédito

La secretaria también informó que más de 5.1 millones de personas han sido beneficiadas con esquemas de reestructuración y mejora de créditos de vivienda otorgados por Infonavit y Fovissste.

Este componente forma parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno federal para facilitar el acceso y permanencia en una vivienda.

Por otra parte, Rangel estacó la reciente reforma a la Ley de Vivienda, promovida por Sheinbaum y publicada el pasado 24 de marzo.

La modificación incorpora el concepto de “vivienda adecuada”, alineado con estándares internacionales y con los criterios establecidos por Naciones Unidas.

“Hoy se reconocen en la ley componentes como accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad en la tenencia, adecuación cultural y ubicación”, explicó.

Asimismo, la reforma otorga a Infonavit y Fovissste facultades para construir, adquirir, urbanizar y arrendar suelo destinado a proyectos habitacionales.

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