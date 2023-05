Brinda IMSS Nuevo León más de 194 mil consultas digitales

De acuerdo al Instituto esto se ha implementado a través del programa Consulta Digital, con el cual buscan la transformación digital en los servicios de salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León ha logrado brindar más de 194,000 consultas en nueve Unidades de Medicina Familiar, dando así el servicio médico mediante videollamadas a derechohabientes que están limitados para acudir a su cita presencial.

De acuerdo al Instituto esto se ha implementado a través del programa Consulta Digital, con el cual buscan la transformación digital para modernizar y eficientizar los servicios médicos.

La alternativa comenzó a brindarse a pacientes aislados por contagios de COVID-19, a quienes se les daba seguimiento para evitar complicaciones, sin embargo, se amplió el servicio para brindar atención médica a pacientes con enfermedades crónico degenerativas controladas.





Entre las Unidades de Medicina Familiar que se han incorporado al programa Consulta Digital están UMF No. 3, 26 y 35, de Monterrey; UMF No. 27, 30 y 32, de Guadalupe; UMF No. 43, de Escobedo; UMF No. 31, de San Nicolás y UMF No. 71, de Apodaca.

En dichas unidades el personal médico programa videollamadas a pacientes que previamente hicieron su solicitud para dar seguimiento médico al control de sus enfermedades.

Los servicios que se pueden solicitar son citas de control para enfermedades crónicas controladas y para pacientes con alguna discapacidad física o mental que le impida acudir a la unidad.

El Instituto informó esto forma parte del Ecosistema Digital en Salud implementado para incorporar la tecnología a una serie de procesos, con el propósito de otorgar servicios de mayor calidad a la derechohabiencia.