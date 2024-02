¿Te la pasas 'masticando' pensamientos? Recupera tu bienestar

“¿Da vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño porque no se quita de la cabeza un informe del trabajo o un problema familiar? ¿Los pensamientos acuden a tu mente de manera repetitiva sin hallar solución? Es un ejemplo de rumiación”, explica Ruth Castillo Gualda, experta en Inteligencia Emocional.

Rumiar consiste en masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca, el alimento que se ha ingerido previamente, en una especie de digestión en dos etapas que efectúan algunos animales que se alimentan de vegetales, carecen de dientes incisivos en la mandíbula superior y tienen un estómago con cuatro cavidades.

Dicho lo anterior, algunas personas también podrían considerarse en cierto sentido “rumiantes”, aunque lo que regurgitan y mastican, no sólo una vez, sino muchas veces, son pensamientos en lugar de alimentos.

Experimentan la denominada “rumiación mental”, consistente en darle vueltas en la cabeza a los problemas de manera continuada sin encontrarles solución o “engancharse” mentalmente a una situación negativa, en una tendencia que también podría compararse con que nuestros pensamientos den vuelta en círculos, sin avanzar ni llegar a ninguna parte.

El pensamiento rumiativo está asociado a los síntomas clínicos de la ansiedad y los relativos a la depresión. “El enganche mental a veces surge porque nos da sensación de control, porque consideramos que pensar sobre el problema es algo responsable”, puntualiza Ruth Castillo Gualda, profesora de la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), en Madrid, España.



Estrategias efectivas

Reconoce y acepta la emoción: “Es muy útil reconocer qué emociones suelen originar la rumiación, para poder distanciarnos de esta tendencia mental”, según Castillo Gualda, que invita a que nos preguntemos: ¿Qué pensamientos aparecen cuando estoy preocupad@a, triste o desanimad@?





Maneja la conversación interior: “Tenemos que vigilar nuestro autodiálogo ante situaciones emocionalmente desafiantes”. Para la psicóloga, un autodiálogo que ayuda podría ser: “Sé que me estoy sintiendo nervios@, preocupad@ o negativ@, por eso mi mente está entrando en un bucle”. Y recordarnos que: “El que piense algo no significa que sea real”, o “esto que pienso o siento es pasajero”.



Reformula cada situación: “Cuando reformulamos la situación, asumimos que no existe una forma única de ver el problema, sino que existen múltiples alternativas, en los que podemos centrar nuestra atención. Por ejemplo, si has recibido una crítica, puedes interpretar que es la opinión de una persona y no un reflejo de tu capacidad”.



