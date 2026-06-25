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Abandonan a dos menores en hospital Carlos Canseco
De estos casos existen más donde personal de este hospital ha reportado al sistema DIF bebés que permanecen internados sin que familiares retornen por ellos
Por Nora Castro | 25 Junio 2026
Abandonados, quedaron dos menores de edad en el hospital general Carlos Canseco en Tampico, entre ellos un recién nacido, por lo que el sistema para el desarrollo integral de la familia lo mantiene bajo resguardo, en tanto se realiza las investigaciones que correspondan.
Luz Adriana Villarreal, presidenta del voluntariado, dio a conocer que a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se toma acción en casos como estos, efectuando indagatorias para conocer paradero de familiares.
Buscan ubicar a familiares de los menores
Se trata en esta ocasión de un recién nacido y un menor de apenas 3 años, que fueron dejados a su suerte en este sitio.
De estos casos existen más donde personal de este hospital ha reportado al sistema DIF bebés que permanecen internados sin que familiares retornen por ellos, por lo que ya se activaron acciones de protección para generar mayor seguridad a los menores.