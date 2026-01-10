Podcast
Tamaulipas

Abandonan a una menor en gasolinera de Tampico

La alcaldesa reconoció que estos incidentes son raros en la ciudad, pero dijo admitió que se propician casos debido a la falta de entornos seguros para niños

Un operativo de protección infantil se activó en las últimas horas en el puerto de Tampico tras el hallazgo de una menor de edad encerrada en el baño de una gasolinera. El caso, que ha causado conmoción en la comunidad, ya es atendido por las autoridades municipales para garantizar la seguridad de la pequeña.

Respuesta inmediata de las autoridades

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya confirmó que, tras el reporte, el Sistema DIF Municipal activó de inmediato los protocolos de emergencia. La niña fue canalizada a la Procuraduría de la Defensa del Menor, el Adolescente y la Mujer, instancia que determinó su traslado preventivo a una Casa Hogar.

"La menor está bien atendida, segura y resguardada", aseguró la presidenta municipal, subrayando que el objetivo prioritario es cumplir con las medidas de protección necesarias mientras se esclarecen los hechos.

Situación legal de los padres

Trascendió que los padres de la niña se presentaron ante las oficinas gubernamentales para reclamar su custodia; no obstante, la entrega les fue denegada. Villarreal Anaya explicó que, debido a que el protocolo de protección ya estaba en curso desde la noche del hallazgo, la ley impide la reintegración familiar inmediata.

Policia archivo

"Existe un protocolo que debe cumplirse antes de cualquier reintegración familiar, con el fin de garantizar que se respeten los derechos de la niña", enfatizó la alcaldesa.

Investigación en curso

Las autoridades locales buscan determinar las circunstancias exactas por las cuales la menor terminó encerrada en el establecimiento. La investigación evaluará condiciones de vivienda y seguridad, si se trató de un descuido, dificultades económicas o una situación de riesgo mayor y finalmente se realizará un análisis detallado antes de decidir si la menor puede volver con sus progenitores.

Un compromiso con los sectores vulnerables

Aunque la alcaldesa reconoció que estos incidentes no son habituales en la ciudad, admitió que se han presentado casos previos ligados a la falta de entornos seguros para los hijos de familias con carencias económicas.

En este sentido, el Gobierno de Tampico reiteró su compromiso con la protección de menores, mujeres y adultos mayores. La Procuraduría de la Defensa del Menor continuará con el seguimiento legal del caso para asegurar que la niña no vuelva a quedar expuesta a situaciones de vulnerabilidad que pongan en peligro su integridad física o emocional.


