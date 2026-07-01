Accidentes viales dejan lesionados y daños en Matamoros

Registrándose una jornada marcada por diversos accidentes viales en distintos puntos de Matamoros, cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito han estado atendiendo varios percances ocurridos tan solo durante este miércoles, dejando personas lesionadas, daños materiales y afectaciones a servicios.

Iniciando la mañana con un fuerte accidente sobre la avenida División del Norte, a la altura de la entrada al Fovissste, participando un joven de 23 años identificado como Juan David, quien resultaba lesionado tras impactar el vehículo que conducía contra una camioneta, luego de no respetar un alto. Siendo atendido por cuerpos de emergencia, mientras que sus acompañantes, otros dos jóvenes, se retiraban del lugar tras el impacto. Terminando la unidad sobre el camellón central y dejando daños materiales de consideración.

Continuando con los percances, registrándose otro accidente sobre la avenida Cantinflas, a la altura de la calle Chicago, donde el conductor de una camioneta impactaba a otro vehículo, provocando además la caída de tres postes de concreto y dándose a la fuga tras lo ocurrido.

Acudiendo cuerpos de emergencia para brindar atención a los involucrados, trasladándose a una persona lesionada por sus propios medios para recibir atención médica. Generándose además afectaciones en el suministro eléctrico, dejando sin energía a varias maquiladoras de la zona.

Sumándose a los hechos, reportándose otro accidente en la calle Santa Rita, del fraccionamiento San Miguel, donde un joven de 24 años, identificado como Cristóbal Hernández Hernández, resultaba lesionado tras participar en un choque entre una motocicleta y un automóvil. Siendo atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital General.

Permaneciendo el joven hospitalizado y sin la presencia de familiares hasta el momento, solicitándose el apoyo de la ciudadanía para lograr su localización y brindarle el acompañamiento necesario.

Manteniéndose las autoridades correspondientes realizando las investigaciones en cada uno de los casos, mientras se continúa exhortando a la población a conducir con precaución, respetando los señalamientos viales y evitando situaciones de riesgo.