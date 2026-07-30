Matamoros suma nueve fallecidos en más de 1,900 accidentes viales

Operativos se implementan de manera constante y aleatoria entre semana en horario nocturno, así como durante fines de semana con jornadas extendidas

Un total de mil 943 accidentes viales y al menos nueve personas fallecidas se han registrado en Matamoros en lo que va del 2026, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el alcalde Alberto Granados Fávila, quien advirtió que el consumo de alcohol está presente en la mayoría de los hechos fatales.

El reporte mensual detalla que en enero se contabilizaron 245 accidentes; en febrero, 260 percances, con 65 lesionados y dos fallecimientos; mientras que en marzo se registraron 369 accidentes, 63 lesionados y un deceso.

Para abril, la cifra fue de 323 accidentes, con 62 lesionados y un fallecimiento; en mayo se reportaron 328 percances, 73 lesionados y una persona fallecida; y en junio se registraron 280 accidentes, con 73 lesionados y un deceso.

En julio, hasta el corte del día 15, se tenían contabilizados 138 accidentes, 30 lesionados y tres fallecimientos, siendo este el periodo con mayor número de muertes en lo que va del año.

Las cifras reflejan no solo una alta incidencia de accidentes mes con mes, sino también un impacto directo en la vida de los ciudadanos, con decenas de personas lesionadas y múltiples pérdidas humanas.

El alcalde subrayó que el alcohol ha sido un factor determinante en la mayoría de los accidentes fatales, lo que ha llevado a reforzar los operativos antialcohol en la ciudad.

Como parte de estas acciones, desde el pasado 17 de julio, cuando se ampliaron los horarios y cobertura de los filtros, se han asegurado 219 vehículos cuyos conductores circulaban en estado de ebriedad, en un periodo de poco más de dos semanas.

Actualmente, los operativos se implementan de manera constante y aleatoria entre semana en horario nocturno, así como durante fines de semana con jornadas extendidas, con el objetivo de reducir accidentes y evitar más fallecimientos.

Autoridades municipales reiteraron que estas medidas continuarán de forma permanente, al considerar que las cifras evidencian la necesidad de mantener una vigilancia estricta para disminuir los percances viales en Matamoros.