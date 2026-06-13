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Tamaulipas

Alcalde afirma que denuncias contra tránsitos casi no prosperan

El edil explicó que cuando existe evidencia de una conducta indebida por parte de algún agente, se inicia una investigación a través de la Contraloría Municipal

  • 13
  • Junio
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, afirmó que las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales o medios de comunicación contra elementos de Tránsito Municipal rara vez derivan en sanciones, ya que en la mayoría de los casos se trata de inconformidades de conductores que buscan evitar la aplicación de multas.

El presidente municipal explicó que cuando existe evidencia de una conducta indebida por parte de algún agente, se inicia una investigación a través de la Contraloría Municipal. Como resultado de estos procedimientos, durante su administración se han registrado bajas y suspensiones de elementos que incurrieron en irregularidades.

Sin embargo, aseguró que los casos en los que se ha sancionado a personal de Tránsito no han surgido a partir de denuncias públicas realizadas por ciudadanos, sino de investigaciones internas desarrolladas por el propio Ayuntamiento.

Peña Ortiz sostuvo que con frecuencia las acusaciones contra agentes de vialidad aparecen cuando un conductor es detenido por cometer una infracción y busca desacreditar el trabajo del elemento para evitar la sanción correspondiente.

Cuando actúa mal un tránsito, obviamente se abre una investigación en Contraloría; hemos tenido muchos que hemos dado de baja durante mi administración, que hemos llegado a suspender a varios también, y sí es importante recalcar que muchas de estas veces son mentiras de lo que acusan a los elementos de tránsito. Hay veces que sí los hemos agarrado y es más, la realidad es que cuando los hemos agarrado en un acto indebido, generalmente no es por una denuncia ciudadana, generalmente no es cuando los quieren exhibir en las redes sociales”, expresó.

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El alcalde señaló que gran parte de los señalamientos que circulan en redes sociales son realizados por ciudadanos que buscan desacreditar la actuación de los agentes tras haber sido infraccionados.

Todos esos casos son actos que quieren los ciudadanos que son multados: desinformar o victimizarse para que les quiten la multa. Casi nunca ha sido por esas denuncias que hemos visto en medios o que hacen los ciudadanos que quieren exhibir y los están grabando, porque generalmente cuando están haciendo eso es porque el ciudadano a veces siente que lo van a multar y para zafarse de la multa hacen muchas cosas”, agregó.

No obstante, reconoció que sí han existido elementos que han incurrido en conductas indebidas y que, cuando se han encontrado pruebas suficientes, se ha procedido con las sanciones correspondientes.

Asimismo, aseguró que el gobierno municipal mantiene mecanismos de supervisión y vigilancia sobre el desempeño de los agentes de tránsito para garantizar un servicio apegado a la legalidad y a los principios de transparencia.


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