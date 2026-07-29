Defiende alcalde salida de PepsiCo de Matamoros tras incendio

Con ello, el presidente municipal envía un mensaje de estabilidad y certidumbre tanto para los trabajadores como para la ciudadanía

Pese a los rumores sobre un posible cierre definitivo de la empresa PepsiCo tras el incendio que consumió 57 unidades, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, aseguró que la compañía no se irá del municipio y que continúa operando con normalidad.

El edil destacó que, a pesar de las afectaciones registradas por el siniestro, la empresa mantiene sus actividades, descartando un escenario que implique la pérdida de empleos para más de mil 500 trabajadores que dependen de esta fuente laboral.

De manera paralela, en la ciudad se ha observado la llegada de nuevas unidades vinculadas a la empresa, lo que refuerza la percepción de continuidad en sus operaciones, aunque este hecho no fue parte de las declaraciones oficiales.

Con ello, se envía un mensaje de estabilidad y certidumbre tanto para los trabajadores como para la ciudadanía, tras la incertidumbre generada por el incendio ocurrido en días recientes.