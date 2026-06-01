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Tamaulipas

Alerta por presuntos restos moviliza a autoridades y buscadoras

Descartan integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hallazgos en búsqueda realizada entre Reynosa y Río Bravo

  • 01
  • Junio
    2026

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó a través de sus redes sociales sobre una jornada de búsqueda realizada en una zona rural entre Reynosa y Río Bravo, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la posible presencia de cuerpos en un pozo.

Las labores se llevaron a cabo en el ejido El Guerreño con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Estatal.

La presidenta del colectivo, Edith González Treviño, señaló que el sitio fue inspeccionado con una cámara de pozo profundo. Sin embargo, no se localizaron restos óseos humanos ni indicios relacionados con personas desaparecidas.

“Lamentablemente el pozo es muy estrecho y durante la revisión no apareció algún resto óseo humano”, indicó la activista.

Pese al resultado negativo, el colectivo reiteró que continuará atendiendo denuncias ciudadanas y participando en operativos de búsqueda en Tamaulipas.


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