Conagua alerta por sequía y Tamaulipas descarta desabasto

Mientras Conagua advierte riesgo de sequía por la falta de lluvias, el Gobierno estatal asegura que las presas tienen suficiente agua para julio y agosto

Mientras el Gobierno de Tamaulipas asegura que el suministro de agua está garantizado para los próximos meses, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un panorama de cautela al advertir que la disminución de las lluvias podría provocar condiciones de sequía en la entidad durante el verano.

El organismo federal informó que, pese a encontrarse en plena temporada de ciclones, las precipitaciones han sido insuficientes, por lo que prevé un escenario de mayor presión sobre la disponibilidad del recurso hídrico en los próximos meses.

Como parte del monitoreo, la Conagua mantiene vigilancia sobre el comportamiento de los principales cuerpos de almacenamiento, entre ellos la presa internacional Falcón, que continúa con niveles críticos de captación a pesar de las lluvias registradas en semanas recientes.

A este panorama se suman análisis especializados que identifican a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo como los municipios con mayor vulnerabilidad por la sequía, debido a la combinación de alta demanda de agua y una menor disponibilidad del recurso.

No obstante, el secretario de Desarrollo Hidráulico del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, descartó que exista riesgo de desabasto durante julio y agosto y aseguró que la infraestructura hidráulica del estado cuenta con reservas suficientes para atender la demanda.

"No hay desabasto de agua; se cuenta con la capacidad de almacenamiento suficiente en las presas del estado", afirmó.

Esta postura contrasta con las proyecciones de la Conagua, que mantiene un seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas ante la reducción de las lluvias y el comportamiento de las presas durante la temporada de verano.

En el mismo sentido, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, aseguró que no se prevé un problema de abastecimiento durante julio y agosto.