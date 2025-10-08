Cerrar X
Tamaulipas

Alertan por brote del virus de boca, manos y pies en Reynosa

Autoridades sanitarias de Reynosa emiten alerta por el aumento de casos del virus de boca, manos y pies, afectando principalmente a menores de 10 años

  • 08
  • Octubre
    2025

La Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa emitió una alerta ante el aumento de casos del virus de boca, manos y pies, una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a la población infantil y que en las últimas semanas ha mostrado una tendencia al alza en la región.

La titular de la dependencia, Iliana Villarreal Cantú, explicó que el padecimiento se transmite fácilmente de persona a persona, principalmente a través del contacto con heces o por las gotas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

“Es un virus altamente contagioso que se transmite por medio de heces o de gotitas de fluido, y es más frecuente en niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en niños de hasta diez años y, en raras ocasiones, en adultos”, señaló.

La funcionaria de salud detalló que entre los síntomas más característicos de esta enfermedad se encuentran pequeñas vejigas con líquido, que pueden confundirse con las de la varicela y que suelen causar dolor al reventarse.

“Son vejigas con agua que, si se revientan, pueden extenderse a toda el área afectada y provocar más lesiones. Cuando se revientan son dolorosas y pueden aparecer tanto en la boca como en diferentes partes del cuerpo”, explicó.

En cuanto a la evolución del cuadro clínico, Villarreal Cantú indicó que el primer síntoma suele ser la fiebre, y al tercer día comienzan a presentarse manchas rojas que se transforman en ampollas.

“El primer síntoma va a ser la fiebre; al tercer día empiezan a salir manchas rojas que se abultan y se convierten en vejigas. El periodo de incubación puede tardar de siete a diez días, por lo que se recomienda reposo y tratamiento sintomático. Si hay comezón, se puede usar un medicamento como Alcalá abril, y para la fiebre, paracetamol”, precisó.

La jefa jurisdiccional subrayó que actualmente no existe una vacuna contra el virus, por lo que la prevención depende de mantener una adecuada higiene en el hogar y en los entornos escolares.

“No hay vacuna, todo esto es higiene y nada más. Lo más fácil que tenemos en casa es lavar con agua y jabón o con Pinol. El hipoclorito de cloro también puede utilizarse: basta con diluir una copita en 200 mililitros de agua para sanitizar, trapear y limpiar; con eso se elimina el virus”, recomendó.

Las autoridades sanitarias reiteraron su llamado a los padres de familia y docentes para reforzar las medidas de limpieza y evitar el contagio en guarderías, jardines de niños y espacios con alta concentración infantil.


