Los reportes señalan que los individuos llegan principalmente a domicilios donde hay perros, y se los llevan sin proporcionar información sobre su destino

Inicio / Tamaulipas / Alertan por supuesta camioneta que se lleva perros en Matamoros

Una camioneta tipo van blanca que presuntamente recorre colonias de Matamoros llevándose perros sin autorización ha generado preocupación entre habitantes, quienes en las últimas semanas han difundido diversos reportes sobre estos hechos.

De acuerdo con los testimonios, la unidad no cuenta con vidrios traseros y es tripulada por al menos tres hombres que portan playeras azules. Los sujetos se identifican como supuestos trabajadores de una “perrera municipal”; sin embargo, autoridades y ciudadanos han señalado que actualmente no existe una perrera municipal operando bajo ese esquema en la ciudad.

Los reportes señalan que los individuos llegan principalmente a domicilios donde hay perros, aparentemente de raza, y se los llevan sin proporcionar información sobre su destino ni presentar algún documento oficial que respalde la acción.

Hasta el momento, se desconoce el objetivo de estas acciones, por lo que los hechos han causado inquietud entre propietarios de mascotas en distintos sectores del municipio.

Fiscalía ya integra una carpeta de investigación

Ante esta situación, ya se integra una carpeta de investigación ante la Fiscalía con el propósito de esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de quienes resulten implicados.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y, en caso de contar con información que pueda contribuir a la investigación, reportarla a las autoridades correspondientes, mientras continúan las indagatorias sobre estos hechos.