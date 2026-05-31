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Tamaulipas

Antigua Aduana de Tampico alcanza avance superior al 80%

Este recinto se convertirá en un importante espacio público enfocado en el turismo, la cultura y la gastronomía regional

  • 31
  • Mayo
    2026

La restauración de la Antigua Aduana de Tampico registra un avance superior al 80% y se proyecta que quede completamente lista a mediados de junio.

Este recinto se convertirá en un importante espacio público enfocado en el turismo, la cultura y la gastronomía regional.

Para asegurar el éxito de este proyecto dentro del plan de reconversión del puerto, se instaló recientemente el Comité Consultivo Especializado para el Desarrollo Turístico de la Antigua Aduana de Tampico.

Participan autoridades y sector empresarial

Este organismo, integrado por los tres órdenes de gobierno, autoridades de ASIPONA, empresarios locales y la Secretaría de Turismo, tiene la tarea de supervisar y orientar las iniciativas de este emblemático recinto.


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