Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T134356_805_90c2232774
Tamaulipas

Antigua casa de los Medina se convertirá en oficinas de gobierno

El mandatario estatal destacó la necesidad de un diseño que contemple un espacio de estacionamiento, así como la construcción de un edificio

  • 18
  • Diciembre
    2025

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció que se está evaluando la posibilidad de utilizar la casa que perteneció a la familia Medina, ubicada en el 15 Juárez, frente al Palacio de Gobierno, para establecer nuevas oficinas gubernamentales. 

Antigua casa de los Medina se convertirá en oficinas de gobierno.png

Durante su declaración, el Gobernador destacó la necesidad de un diseño que contemple un espacio de estacionamiento, así como la construcción de un edificio moderno que se alinee con la transición digital que está experimentando la administración estatal. 

Esta iniciativa busca no solo optimizar el uso de este emblemático inmueble, sino también mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios gubernamentales para la ciudadanía.

Antigua casa de los Medina se convertirá en oficinas de gobierno.png

Villarreal Anaya subrayó la importancia de avanzar hacia un gobierno más digital y moderno, que responda a las demandas actuales de la población y fomente la innovación en la gestión pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

letreros_villarreal_6c52f68d26
Américo Villarreal aclara la retirada de letreros en Playa Bagdad
23b657d1_00cb_438e_92d8_dd6ee35bc341_c2de5b400f
Guardia Estatal consolida confianza ciudadana: Américo Villarreal
EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T144419_466_e683773855
Gobernador confirma motivo de renuncia de secretario de Finanzas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×