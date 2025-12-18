Antigua casa de los Medina se convertirá en oficinas de gobierno

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció que se está evaluando la posibilidad de utilizar la casa que perteneció a la familia Medina, ubicada en el 15 Juárez, frente al Palacio de Gobierno, para establecer nuevas oficinas gubernamentales.

Durante su declaración, el Gobernador destacó la necesidad de un diseño que contemple un espacio de estacionamiento, así como la construcción de un edificio moderno que se alinee con la transición digital que está experimentando la administración estatal.

Esta iniciativa busca no solo optimizar el uso de este emblemático inmueble, sino también mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios gubernamentales para la ciudadanía.

Villarreal Anaya subrayó la importancia de avanzar hacia un gobierno más digital y moderno, que responda a las demandas actuales de la población y fomente la innovación en la gestión pública.

