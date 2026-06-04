Aplican estrategias para garantizar agua ante sequía en Reynosa

Ante las condiciones de sequía y la preocupación por el abastecimiento de agua en Reynosa, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) afirmó que cuenta con protocolos establecidos para garantizar el suministro del recurso y evitar afectaciones generalizadas en las colonias de la ciudad.

El gerente técnico del organismo, Honorio Cortázar, informó que actualmente se desarrollan diversas acciones preventivas para evitar llegar a escenarios más críticos, como la implementación de tandeos.

Explicó que el objetivo principal es mantener una distribución regular del agua y asegurar que ningún sector de la ciudad quede sin servicio.

Como parte de esta estrategia, la dependencia ha realizado inversiones para fortalecer la operación de los pozos profundos ubicados en la periferia de Reynosa, considerados una herramienta fundamental para enfrentar posibles disminuciones en las fuentes tradicionales de abastecimiento.

Asimismo, indicó que se trabaja en la habilitación de nuevos pozos y en la mejora del equipamiento existente para incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia relacionada con la disponibilidad del recurso.

“Tenemos preparado un protocolo y estamos haciendo mucho para prevenir llegar a una última instancia como sería el tandeo del agua. Estamos invirtiendo en el equipamiento de los pozos profundos de la periferia, habilitando nuevos pozos y vigilando constantemente los niveles de las presas para garantizar el abastecimiento de la ciudad”, señaló.

Cortázar explicó que las colonias ubicadas en la periferia suelen ser las más vulnerables durante los periodos de escasez, por lo que gran parte de los esfuerzos se concentran en fortalecer el suministro hacia esas zonas mediante infraestructura adicional y fuentes alternas de extracción.

El funcionario agregó que la COMAPA mantiene un monitoreo permanente de las reservas disponibles en presas y otros sistemas de almacenamiento, con la finalidad de aprovechar estratégicamente los recursos hídricos y responder de manera oportuna a cualquier eventualidad.

De acuerdo con el organismo, las inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento han permitido que actualmente todas las colonias de Reynosa cuenten con acceso al servicio de agua potable, pese a las condiciones de sequía que afectan a la región.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y contribuir a su conservación, mientras continúan las acciones encaminadas a fortalecer el abastecimiento para los próximos meses.

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