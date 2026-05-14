Aplican más de 10 mil vacunas por casos de gusano barrenador

Coahuila reforzó las acciones sanitarias contra el gusano barrenador luego de confirmar 12 casos de infección en animales de distintas regiones del estado, donde además ya fueron aplicadas más de 10 mil vacunas como parte de la estrategia para contener la propagación de la plaga.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que los contagios fueron detectados en municipios como Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Castaños, principalmente en ranchos ubicados en la región Sureste y Centro de la entidad.

Del total de casos confirmados, siete corresponden a bovinos, tres a caninos, uno a porcino y uno más a caprino.

Según el reporte estatal, cinco de los contagios se localizaron en Saltillo, cuatro en Arteaga, dos en Castaños y uno más en General Cepeda.

Ante esta situación, autoridades desplegaron 13 brigadas integradas por alrededor de 52 personas para revisar ranchos, inspeccionar heridas en animales y aplicar doramectina, medicamento que ofrece protección de hasta 60 días contra la mosca transmisora.

El funcionario estatal señaló que nueve brigadas operan actualmente en la región Centro y cuatro más en la Sureste, donde también se realizan tratamientos preventivos para evitar nuevos contagios.

La dependencia precisó que el gusano barrenador representa un reto sanitario debido a que la mosca transmisora puede desplazarse hasta 20 kilómetros diarios, lo que incrementa el riesgo de propagación si no se atienden rápidamente los casos sospechosos.

Además, confirmó que en la región Centro ya inició la liberación de moscas estériles como parte del control biológico implementado para disminuir la reproducción de la plaga.

Pese a los contagios detectados, el secretario aseguró que Coahuila se mantiene entre los estados con menor número de casos a nivel nacional y reiteró que existe vigilancia sanitaria permanente, aunque pidió a productores evitar ocultar infecciones para impedir una expansión mayor.

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