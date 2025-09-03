Cerrar X
Tamaulipas

Atrae Tamaulipas US$689 millones en Inversión Extranjera en 2025

Autoridades explicaron que estos ingresos mantienen la confianza en los empresarios, principalmente en la zona fronteriza y sur de la entidad

  • 03
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Tamaulipas captó 689.5 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2025, lo que consolida al estado como un destino confiable y competitivo para la atracción de inversiones globales, informó Ninfa Cantú Deándar. 

La secretaria de Economía explicó durante un encuentro con el sector empresarial, que este logro obedece a la confianza que las empresas globales mantienen en los diversos municipios de la entidad, principalmente en la zona fronteriza y el sur del estado. 

“La inversión extranjera que estamos recibiendo es resultado del trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, los municipios, el Gobierno de México y las empresas que, con visión estratégica, han decidido hacer equipo y proyectar las ventajas competitivas de Tamaulipas", dijo Cantú Deándar. 

Durante el 2025, los países de origen de la inversión son: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, en sectores como la industria manufacturera, los servicios financieros, el comercio al por menor, el transporte, el almacenamiento y la minería.

Con estas acciones Tamaulipas se fortalece como actor clave en la integración económica de América del Norte, atrayendo inversiones que impulsan el empleo, la innovación y el crecimiento económico.


