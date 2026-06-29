Autoriza Cabildo de Victoria ampliar recargos en predial

El acuerdo votado en el pleno surtirá efecto del 1 al 31 de julio con la condonación de recargos de la propiedad urbana, suburbana y rústica

El Cabildo de Victoria autorizó la iniciativa del alcalde Eduardo Gattás Báez para ampliar la condonación de recargos al cien por ciento del impuesto predial, ejercicio fiscal 2026.

Autoriza Cabildo descuentos del 100 por ciento en recargos del predial

El acuerdo votado en el pleno surtirá efecto del 1 al 31 de julio con la condonación de recargos de la propiedad urbana, suburbana y rústica, según se estableció durante la sesión pública ordinaria, propuesta presentada por el síndico Ernesto Ávalos Bustos.

En otro punto de la sesión, se aprobó la solicitud para adicionar referencias geográficas y puntos cardinales al acuerdo mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento la donación a favor del Banco del Bienestar de una porción de terreno de equipamiento urbano para la construcción de una sucursal bancaria del instituto.

Proponen creación de Comisión de Energía

En el apartado de correspondencia se dio lectura al oficio enviado por el diputado Sergio Ojeda Castillo del H. Congreso del Estado donde solicita la creación de la Comisión de Energía para fortalecer lazos de cooperación y coordinación de promoción, impulso y materialización de acciones que mejoren la eficiencia energética y energía sostenible.