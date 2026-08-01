Avanza rehabilitación de vialidades en Ciudad Victoria

Las labores son realizadas por la Secretaría de Obras Públicas en respuesta a reportes ciudadanos y buscan mejorar las condiciones de tránsito en vialidades

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Con el objetivo de mejorar la movilidad en vialidades de tierra y grava, el Gobierno Municipal de Victoria mantiene trabajos de rastreo, nivelación y compactación de calles en distintos puntos de la ciudad, atendiendo reportes realizados por la ciudadanía.

Las acciones son ejecutadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, que despliega maquinaria pesada en colonias y fraccionamientos donde se han detectado afectaciones en las condiciones de tránsito.

Uno de los frentes de trabajo se concentra en la colonia Unión Democrática, donde se realizan labores de rehabilitación sobre la calle Mártires de la Democracia, en el tramo comprendido entre Ferrocarriles y Convergencia.

De acuerdo con el municipio, estas acciones responden a solicitudes realizadas por habitantes del sector, quienes reportaron el deterioro de la vialidad.

Las cuadrillas municipales también trabajan de manera paralela en otros puntos de la ciudad.

En el fraccionamiento Lomas de Guadalupe se interviene la calle Río Bravo, entre Lago de Texcoco y Díaz Ordaz, mientras que en el fraccionamiento Barrio del Bosque se realizan trabajos sobre la calle sin nombre ubicada entre Sabino y el límite del sector.

Las labores incluyen rastreo, nivelación ycompactación para mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estas vialidades.

En el fraccionamiento Marte R. Gómez, los trabajos iniciados durante la semana se extendieron hacia un área verde, donde se lleva a cabo el rastreo del terreno, limpieza general y retiro de material vegetal acumulado.

De manera complementaria, también se atienden calles cercanas como Esmeralda, Jade, Ciruela y la avenida Rubén F. Morales.

Buscan ampliar la cobertura de atención

El gobierno municipal informó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Eduardo Gattás Báez para ampliar la cobertura de mantenimiento urbano y atender de manera oportuna las necesidades planteadas por la población.