Baja presencia de menores laborando en vía pública en vacaciones

El DIF mantiene operativos constantes en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de detectar y prevenir el trabajo infantil.

El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que durante la actual temporada vacacional se ha observado una menor presencia de menores de edad realizando actividades laborales en la vía pública, en comparación con años anteriores.

Explicó que, aunque anteriormente era común ver a niños y adolescentes trabajando en cruceros o puentes internacionales, actualmente estos casos han disminuido, detectándose solo de manera esporádica en algunos puntos de la ciudad.

Señaló que, en muchos casos, los propios menores manifiestan que realizan estas actividades como una forma de apoyar económicamente a sus familias, debido a la situación que enfrentan en sus hogares. Sin embargo, enfatizó que este tipo de prácticas no está permitido por la ley, ya que pone en riesgo la integridad de los menores.

Advirtió que exponer a niñas, niños y adolescentes en la vía pública puede derivar en accidentes, afectaciones por las condiciones climáticas o incluso situaciones de maltrato, por lo que reiteró el llamado a evitar este tipo de acciones.

Asimismo, destacó que el DIF mantiene operativos constantes en distintos puntos de la ciudad, especialmente en cruceros y puentes internacionales, con el objetivo de detectar y prevenir el trabajo infantil.

Indicó que, más allá de sancionar, se busca brindar apoyo integral a las familias, invitándolas a acercarse a la institución, donde pueden recibir ayuda como despensas, atención médica, asesoría jurídica y otros servicios.

Finalmente, reiteró que el objetivo es proteger a los menores y garantizar su bienestar, evitando que sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos, al tiempo que se atienden las necesidades económicas de sus familias mediante programas de apoyo.