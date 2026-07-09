Bajo nivel del canal Rodhe afecta el suministro a Reynosa

La COMAPA de Reynosa advirtió que el bajo nivel del canal Guillermo Rodhe dificulta la extracción de agua cruda, lo que genera baja presión y afectaciones

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa advirtió que el bajo nivel del canal Guillermo Rodhe está complicando la extracción de agua cruda que abastece a las plantas potabilizadoras, situación que ya provoca baja presión y afectaciones temporales en el servicio, principalmente en las zonas más alejadas de la red.

El organismo informó que trabaja de manera coordinada con CONAGUA, CILA y CFE para monitorear las condiciones del canal y optimizar la operación de la infraestructura disponible, con la expectativa de que el suministro comience a restablecerse durante el transcurso del día para iniciar la distribución hacia los distintos sectores de la ciudad.

Ante este panorama, la COMAPA exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua potable, evitando actividades no esenciales y priorizando el consumo doméstico mientras persistan estas condiciones.