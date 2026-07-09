Beto Granados anuncia obras para la Fidel Velázquez II

El presidente municipal, participó en la plantación de un árbol en el área verde de la Escuela Primaria “Agapito González Cavazos”,

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, encabezó una nueva jornada del programa “Tu Voz Transforma” en la colonia Fidel Velázquez II, donde escuchó de manera directa las necesidades de los habitantes y anunció una serie de acciones enfocadas en mejorar la infraestructura urbana y educativa del sector.

Durante el encuentro participaron representantes de las áreas de Bienestar Social, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública, quienes dieron seguimiento a las solicitudes planteadas por las familias para atenderlas de manera coordinada.

Entre las principales demandas de los vecinos se encuentra la rehabilitación de juegos infantiles y áreas verdes, trabajos que estarán a cargo de las Cuadrillas Renace. Además, el Gobierno Municipal realizará acciones para el restablecimiento y mantenimiento del alumbrado público.

También se llevará a cabo un levantamiento técnico para analizar la viabilidad de construir la barda perimetral del Jardín de Niños “Hilda Anderson”, con el objetivo de fortalecer la seguridad del plantel.

Durante la reunión, el alcalde informó que la colonia será beneficiada con tres obras: la primera etapa de la continuidad del bulevar Sección 16, en el tramo de Lorenzo Martínez a Luis Araiza; la construcción de la barda perimetral de la Escuela Secundaria General No. 10 “Fernando Villanueva Jiménez”; y la edificación de un aula en la Escuela Primaria “Agapito González Cavazos”.

Beto Granados señaló que, aunque todavía existen retos importantes, durante los primeros 21 meses de administración se han impulsado acciones prioritarias para avanzar en el desarrollo de Matamoros y atender rezagos históricos.

Refuerzan compromiso con el medio ambiente

Como parte de la jornada, el presidente municipal, acompañado por autoridades educativas, participó en la plantación de un árbol en el área verde de la Escuela Primaria “Agapito González Cavazos”, como una acción orientada a promover el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios escolares.