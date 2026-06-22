Beto Granados entrega pavimentación de la calle Vicente Barrera

El presidente municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan a la transformación de la ciudad

El alcalde Beto Granados encabezó el corte del listón e hizo entrega oficial de la obra de pavimentación de la calle Vicente Barrera, ubicada en la colonia Revolución Verde, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de las familias de Matamoros.

Durante el evento, el presidente municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan a la transformación de la ciudad mediante proyectos que favorezcan la movilidad y el bienestar de la población.

La obra consistió en la pavimentación asfáltica de más de mil 400 metros cuadrados sobre la calle Vicente Barrera, en el tramo comprendido entre Lázaro Cárdenas y Vicente Suárez.

Los trabajos incluyeron la remoción total del pavimento anterior, la colocación de una nueva capa de sulfato de calcio, el tendido y compactación de carpeta asfáltica, además de la construcción de nuevas guarniciones y banquetas de concreto.

Asimismo, se instaló señalización vial con el propósito de brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que transitan por esta zona.

Vecinos reconocen cumplimiento de compromisos del Gobierno de Matamoros

En representación de los habitantes del sector, María Dora Tello Zúñiga, presidenta del Comité de Participación Social, agradeció al alcalde por atender la petición realizada por los vecinos, al señalar que la entrega de esta obra representa un compromiso cumplido.

También reconoció la cercanía del presidente municipal con la ciudadanía y destacó el trabajo que realiza la administración para responder a las necesidades de las distintas colonias.

"Me llena de gusto regresar a esta colonia para hacer entrega de un compromiso más que se suma al Renacimiento de Matamoros. Y decimos renacimiento porque en este gobierno estamos haciendo que vuelvan a tener vida nuestros espacios públicos".

En su mensaje, Beto Granados destacó que su administración mantiene el impulso a distintas acciones para transformar la ciudad, entre ellas la restauración de espacios deportivos emblemáticos y una importante inversión en el mejoramiento del drenaje sanitario, proyectos que contribuyen al bienestar de las familias matamorenses.

La nueva vialidad mejora la conectividad con calles y avenidas como Adolfo López Mateos, Guadalupe Mainero, Genoveva de la O, Emiliano Zapata y Lauro Villar, beneficiando de manera directa a más de 150 habitantes y de forma indirecta a alrededor de 1,500 personas que viven en la colonia Revolución Verde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Matamoros continúa avanzando en el Renacimiento de la ciudad mediante obras que fortalecen la infraestructura urbana, mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de la población.

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