Cerrar X
22f46771_a336_4625_a37c_004508feafcc_7a19f19fc0
Tamaulipas

Bloqueo en cruce de lanchas por intento de despojo

La disputa por el control del cruce de lanchas conocido como El Zacate, ha generado indignación entre cientos de familias

  • 01
  • Septiembre
    2025

La disputa por el control del cruce de lanchas conocido como El Zacate, que conecta a la zona norte de Veracruz con Ciudad Madero, Tamaulipas, ha generado indignación entre cientos de familias. 

Habitantes acusan a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de omisión al permitir que un particular, tras renovar el pago de una concesión, busque desalojar a dos comerciantes con más de 40 años trabajando en el lugar.

Desde el pasado domingo al mediodía, los vecinos bloquearon el paso de lanchas en protesta por lo que consideran un “abuso” cometido contra Ricardo, vendedor de mariscos, y Angélica, comerciante de frutas y verduras.

816a61a4-65b1-471b-a32f-cd6253eb9de9.jpg

 Ambos recibieron un ultimátum de 30 días por parte de Asipona para abandonar el sitio, luego de que la concesión fue otorgada a José Luis Castro Casanova, un pescador originario de Ciudad Madero, propietario de varias lanchas.

El cierre del cruce ha generado afectaciones en la movilidad, obligando a los usuarios a trasladarse a otros puntos, como el Paso Padilla, para cruzar entre Veracruz y Tamaulipas.

Las familias aseguran que esta situación perjudica a estudiantes, trabajadores y personas que dependen del tránsito diario entre ambas entidades, generando largas filas y caos en la zona.

Doña Margarita Amaya García, vecina del sector El Mango y una de las manifestantes, expresó su inconformidad: “Tengo 40 años viviendo aquí y vendiendo mariscos, de esto mantenemos a la familia. No se vale que por un capricho quieran quitarnos. Asipona debió venir a hablar con nosotros antes de dar la concesión”. 

La mujer acusó que el particular pretende adueñarse de todo el espacio, desplazando a quienes han laborado por décadas en el lugar.

5b3f8152-4262-4de8-b48b-3ecaa0aa4f71.jpg

Por su parte, Adri Carla Pérez, habitante inconforme, señaló que la comunidad se siente agraviada: “Estamos indignados, no es justo que alguien con poder venga a hacer su voluntad. Ricardo siempre ha mantenido el área limpia y ha servido a la gente, mientras que el otro señor ya está acaparando lanchas y materiales; incluso guarda gasolina en condiciones peligrosas”.

Los manifestantes responsabilizan a Asipona de resolver el conflicto, al considerar que tiene la facultad de revisar la concesión; mientras no haya un acuerdo, el bloqueo continuará, afectando a cientos de usuarios que dependen del cruce fluvial para sus actividades cotidianas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

b3dce559_0c92_41d7_b595_fcda997afeed_e546c135ee
Activan Alerta Amber por desaparición de menor en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T143227_207_8f06d129de
Congreso aprueba Comisión Especial por caso Cabeza de Vaca
569da417_298e_46b7_bfca_0c7f0489a7e2_5661f5ba2e
Cierra Tamaulipas vacaciones con más de 4 millones de visitantes
publicidad

Últimas Noticias

nl_samuel_gracia_4db2ac0341
Pide Samuel García a nueva Suprema Corte garantizar derechos
deportes_sabalenka_647fa29c4a
Sabalenka avanza a semis del US Open tras lesión de Vondrousova
Gz4_Wt_D_Ws_A_Aob_Zn_5982ee25b8
Caída de helicóptero en Edomex deja dos personas sin vida
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×