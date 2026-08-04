DIF Matamoros apoya a familias para evitar menores en crucero

El funcionario detalló que incluso cuando se trata de bebés, el personal verifica su situación y brinda apoyo para su registro

Ante los recientes casos de menores en cruceros de Matamoros, el Sistema DIF ha reforzado su intervención no solo para retirarlos de situaciones de riesgo, sino también para brindar apoyo directo a las familias y evitar que recurran a estas prácticas.

El secretario de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, explicó que, cuando detectan estos casos, el primer paso no es sancionar, sino ofrecer alternativas. Entre ellas se encuentran apoyos como despensas familiares, atención médica, estudios psicológicos y acompañamiento social.

Además, señaló que también se busca garantizar derechos básicos de los menores, como su registro oficial y acceso a la educación. En varios casos, dijo, han encontrado niños que no cuentan con acta de nacimiento o que no asisten a la escuela, por lo que el DIF interviene para facilitar estos procesos.

“Les ofrecemos ayuda para que no tengan el pretexto de que es por necesidad económica. Podemos apoyarles con trámites, con alimentación y con atención integral para los niños”, explicó.

El funcionario detalló que incluso cuando se trata de bebés, el personal verifica su situación y brinda apoyo para su registro, mientras que en menores en edad escolar se promueve su incorporación a clases.

Sin embargo, reconoció que no todas las familias aceptan la ayuda. En algunos casos, los padres muestran resistencia por temor a que sus hijos sean retirados, lo que complica la intervención de las autoridades.

Pese a ello, el DIF continúa realizando operativos y atendiendo reportes ciudadanos, con la intención de acercar estos apoyos y reducir la presencia de menores en las calles, priorizando siempre su bienestar.