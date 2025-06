Buscan a enfermero del IMSS desaparecido rumbo a Reynosa

Han pasado más de 48 horas desde que se perdió todo contacto con Pedro Antonio Lorenzo Martínez, enfermero con más de 20 años de trayectoria en el Hospital General de Zona 270 del IMSS en Reynosa. Su desaparición ocurrió el pasado domingo 15 de junio por la noche, tras salir de una reunión familiar en Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con su esposa, María Luisa Ramírez Martínez, Pedro salió entre las 9 y las 10 de la noche con rumbo a Reynosa, a donde debía regresar para presentarse a trabajar al día siguiente. Sin embargo, no se tiene certeza de si logró salir del municipio neoleonés ni si llegó a ingresar a territorio tamaulipeco. “Realmente no sabemos si salió de Cadereyta, si llegó a Tamaulipas, si entró a Reynosa. Realmente no sabemos, es nuestro estrés, nuestra preocupación”, declaró.

Ante la falta de acciones por parte del gobierno de Tamaulipas para activar los protocolos de búsqueda en carreteras, compañeros del enfermero realizaron una manifestación la mañana de este martes, bloqueando la carretera que conecta San Fernando con Reynosa, justo frente al hospital donde Pedro labora desde hace más de dos décadas.

“Él es una persona que realmente no tiene nada malo, solamente es enfermero. Lo que queremos es justicia, lo que queremos es que Pedro aparezca, no queremos que sea uno más del montón que se queda sin que aparezca”, expresó su compañera de trabajo, la enfermera Yenitza Loya.

La familia ha informado que en el estado de Nuevo León sí se ha implementado un operativo de búsqueda, incluyendo la movilización de patrullas en Cadereyta y sus alrededores. No obstante, al cruzar hacia Tamaulipas, la vigilancia en las carreteras es prácticamente nula. “Desde que salimos de la casa vimos mucho movimiento... llegamos a Tamaulipas y tristemente ya no se ve nada”, lamentó María Luisa.

La situación ha generado creciente desesperación entre sus familiares y colegas del sector salud, quienes temen que el caso de Pedro Antonio se sume a la lista de desapariciones sin resolver. “Lo único que le puedo pedir y decir es que lo queremos de regreso... ya lo quiero ver, ya quiero que me lo entreguen las autoridades”, clamó su esposa entre lágrimas.

Su hija, Ana Karen, también hizo un llamado público: “Que nos apoyen, que nos brinden para poder encontrar a mi papá sano y salvo... que regrese a casa”.

Hasta el momento, las autoridades de Tamaulipas no han emitido información oficial sobre el caso ni han activado operativos en la ruta que recorrió el enfermero antes de su desaparición.

