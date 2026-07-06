CANACAR alerta por robos al transporte de carga en carreteras

A nivel nacional, durante el primer semestre de 2026, CANACAR contabilizó más de mil 200 robos al autotransporte de carga

Más de mil 200 robos al autotransporte de carga y 10 operadores fallecidos ha contabilizado la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) durante el primer semestre de 2026, cifras que reflejan la persistente inseguridad en las carreteras del país y que han provocado un incremento de hasta un 30 % en el costo de los seguros para las empresas transportistas.

Robos se concentran en San Luis Potosí, Veracruz y Puebla

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el sur de Tamaulipas, Armando Yussef Martínez Saleh, informó que los operadores afiliados a la cámara sufren en promedio entre tres y cuatro robos mensuales, principalmente en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Puebla, entidades donde la incidencia delictiva continúa siendo elevada.

Explicó que, a nivel nacional, durante el primer semestre de 2026, CANACAR contabilizó más de mil 200 robos al autotransporte de carga y operadores fallecidos en hechos relacionados con la delincuencia, reflejando la violencia que enfrentan quienes recorren diariamente las carreteras del país.

No obstante, destacó que Tamaulipas no registra afectaciones directas en este rubro y lo consideró uno de los estados con mejores condiciones de seguridad para la operación del transporte de carga.

Señaló que los robos generalmente ocurren con violencia y conllevan la retención de los operadores, aunque precisó que, entre los socios de la delegación sur, no se han presentado casos de secuestros prolongados.

La inseguridad incrementa los costos de operación

Indicó que, pese a este panorama, las estadísticas muestran una disminución cercana al 16 por ciento en los robos respecto al año anterior; sin embargo, la incidencia sigue generando fuertes repercusiones económicas.

Uno de los principales efectos ha sido el incremento en las primas de los seguros para las unidades de carga, cuyo costo aumentó entre un 25 y un 30 % durante este año, impulsado tanto por la inseguridad como por ajustes fiscales que impactaron a las aseguradoras.

Explicó que asegurar un tractocamión nuevo puede representar hasta 250 mil pesos anuales, mientras que cada remolque tiene un costo adicional de entre 15 mil y 25 mil pesos por año, sin considerar el seguro de la mercancía, el cual es contratado directamente por los propietarios de la carga.

Reportan cambios en la actividad del transporte de carga

En cuanto a la actividad económica, informó que durante el primer semestre del año el movimiento de carga en los puertos de Tampico y Altamira registró una ligera disminución de entre 3 y 4 %; en contraste, el transporte de combustibles procedente de la Refinería Madero creció entre un 8 y un 10 por ciento, impulsando la generación de empleos en el sector.

Finalmente, señaló que CANACAR mantiene comunicación permanente con las autoridades federales a través de su Comisión Nacional de Seguridad, con el propósito de fortalecer las estrategias de vigilancia y exigir mejores condiciones para quienes diariamente movilizan mercancías por las carreteras del país.