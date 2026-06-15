Canacar alerta por incremento de inseguridad en carreteras

El robo al autotransporte de carga en México no solo persiste, sino que se ha vuelto más violento, al grado de que operadores están siendo asesinados durante los asaltos en distintas carreteras del país, advirtió Juan Manuel Ramos Cantú, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Coahuila.

El representante del sector señaló que, aunque en algunas entidades se reporta una disminución en los robos, la delincuencia se ha desplazado hacia otros estados, manteniendo elevados los niveles de inseguridad para los transportistas.

“Seguimos igual o peor que el año pasado. Siguen los robos en las carreteras, siguen los asaltos y, desgraciadamente, ya con más violencia nos están matando a los operadores porque no se detienen”, afirmó.

Ramos Cantú explicó que los principales focos rojos continúan ubicándose en los estados de Querétaro, Estado de México y Puebla, aunque también se observa un incremento en entidades donde anteriormente el problema era menor, como San Luis Potosí y Guanajuato.

Registran hasta 12 robos diarios al transporte de carga

De acuerdo con las cifras que maneja el sector, actualmente se registran entre 10 y 12 robos diarios al transporte de carga en el país, mientras que los ataques contra operadores han comenzado a escalar.

“La semana pasada hubo un operador asesinado y la semana anterior fueron tres. Eso ya es inaceptable porque son personas que están trabajando”, señaló.

El dirigente transportista aseguró que la violencia está agravando el déficit de operadores que enfrenta la industria, estimado actualmente en alrededor de 90 mil conductores a nivel nacional.

“Con esto menos quiere la gente salir a trabajar. Hay operadores que antes trabajaban hasta los 65 o 70 años y ahora en cuanto pueden se retiran por el riesgo que existe en las carreteras”, comentó.

Ramos Cantú reveló que incluso su empresa fue víctima recientemente de un robo ocurrido en la zona de San Roberto, Nuevo León, y explicó que cada unidad sustraída puede representar pérdidas cercanas a 500 mil pesos únicamente por concepto de deducibles, sin considerar el valor de la mercancía ni el tiempo que tarda la recuperación de los vehículos.

Además de los robos, denunció que otro problema creciente para el sector son los altos costos de arrastre y resguardo de unidades recuperadas.

“Cuando logras recuperar un tractocamión, el cobro de grúas puede superar los 50 mil pesos. Es otro tema que está afectando gravemente a las empresas”, indicó.

Mantienen diálogo con autoridades para aumentar presencia en carreteras

Ante este panorama, Canacar mantiene el diálogo con autoridades federales, estatales y municipales para solicitar una mayor presencia de vigilancia en carreteras y fortalecer las acciones de seguridad en los corredores donde se concentra la mayor incidencia delictiva.

Mientras tanto, las empresas han optado por invertir cada vez más en tecnología, incluyendo cámaras de videovigilancia, sistemas anti-jammer, bloqueos remotos y centros de monitoreo para intentar reducir los riesgos para sus operadores y unidades.

“Parte de que los robos no sean todavía mayores es porque las empresas estamos invirtiendo en tecnología. No necesariamente porque haya más seguridad en las carreteras”, concluyó.

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