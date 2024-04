Candidatos se ‘blindan’ en El Mante, Tamaulipas

Después de los acontecimientos registrados en Ciudad Mante, Tamaulipas, donde fuera arteramente asesinado el candidato a la alcaldía Noé Ramos Ferretiz, algunas candidatas y candidatos que se encuentran contendiendo por los diversos puestos de elección popular, asumieron medidas estrictas, algunos solicitaron protección especial y otros se apegaron al protocolo establecido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y fiscalía general de Justicia de Tamaulipas (FGJT).

Alberto Moctezuma Castillo, quien se desempeñaba como Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), y quien participa como candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a una diputación local, dijo que debido a la situación de efervescencia política que se vive en la región y a los riesgos que se enfrentan, se apegó al derecho de contar con seguridad especial, tanto para el como para todo su equipo de colaboradores.

“Yo me muevo en varios municipios, se trata de zonas muy lejanas, entonces si lo necesito, hoy acabo de ingresar un documento ante las instancias correspondientes donde estoy solicitando la seguridad”, dijo Moctezuma Castillo.

El candidato morenista recordó que fue perseguido político durante la campaña político electoral rumbo a la gubernatura del Dr. Américo Villarreal Anaya.

“Nosotros cuando andábamos en la campaña para gobernador, en lo personal, yo fui perseguido políticamente, me armaron un expediente como delincuencia organizada y decirles que no podía ni salir a realizar actos de campaña, pero no se trata de polarizar el proceso electoral”, señaló.

Por su parte Patty Chío Candidata a la alcaldía de Mante por el partido de MORENA, se limitó a señalar que su equipo de campaña se encuentra valorando el solicitar protección por parte de elementos de la Guardia Estatal.

“Nosotros estamos participando en la elección para presidente municipal y en el equipo de campaña estamos analizando la situación, confiamos en el trabajo que se ha venido realizando en materia de seguridad pública, confiamos en el trabajo de las autoridades y lo que estamos haciendo es analizar si solicitamos la protección de las autoridades”, concluyó.

