Capacitan a personal administrativo de PC en manejo de extintores

Como parte del programa interno de adiestramiento de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, personal administrativo y de apoyo recibió capacitación en el uso y manejo adecuado de extintores, con el objetivo de estar preparados ante cualquier tipo de contingencia que pudiera presentarse dentro de las oficinas gubernamentales.

La instrucción fue impartida por elementos especializados del propio cuerpo de Protección Civil, quienes enseñaron a las participantes —entre ellas secretarias del edificio— a identificar los diferentes tipos de incendios y los extintores adecuados para cada uno, especialmente en espacios como oficinas y áreas de comida, donde se han registrado conatos de incendio que han sido contenidos a tiempo, evitando tragedias mayores.

Durante la capacitación, se subrayó la importancia de actuar con rapidez y eficacia en caso de emergencia, además de mantener el equipo de extinción en condiciones óptimas y dentro de su vigencia.

Francisco Javier Cano Flores, primer comandante del cuerpo de bomberos de Reynosa, destacó la importancia de conocer el tipo de incendio que podría ocurrir en casa o en el trabajo para contar con el equipo adecuado y así evitar la pérdida de bienes valiosos.

“Primeramente identificar qué tipo de incendio es el que puede ocurrir en sus casas para que puedan adquirir un equipo adecuado y no comprar nada más por tenerlo. Simplemente ver qué tipo de incendios puedan tener, comprar un equipo, tenerlo visible, a la mano y que esté vigente para ser usado. Tiene una fecha de caducidad de un año, se use o no se use, hay que volver a renovar el polvo”, explicó Cano Flores.

Asimismo, recalcó que un extintor en buen estado, con un costo accesible, puede marcar la diferencia entre salvar o perder el patrimonio familiar.

“Es muy importante, ya que perdemos el patrimonio nada más por no tener un extintor que no tiene un gran costo. Perdemos todo lo que es el patrimonio, todo lo que nos cuesta adquirir una casa, un inmueble, un vehículo, y por no tener el equipo adecuado el incendio se nos va de control. Yo pienso que puede costar unos 500 pesos algo básico que podamos tener en la casa”, advirtió.

Protección Civil de Reynosa hizo un llamado a la comunidad en general, empresas, iglesias, escuelas y organizaciones interesadas, a sumarse a estas acciones preventivas mediante solicitudes formales de capacitación, con el fin de contar con personal preparado para responder eficazmente ante emergencias.

