Nuevo León

'Welcome to the World Cup': capacitan a policías para el Mundial

Elementos de Fuerza Civil y Protección Civil de Nuevo León recibieron capacitación en inglés para atender a turistas durante el Mundial FIFA 2026

  • 13
  • Agosto
    2025

Los policías de Fuerza Civil volvieron a las aulas, pero para aprender inglés y así poder interactuar con los extranjeros que vengan a los juegos del Mundial FIFA 2026.

Con libreta y pluma en mano, los elementos estuvieron receptivos en la primera clase. 

La Secretaría de Administración del gobierno de Nuevo León coordina esta capacitación que también se impartirá a elementos de Protección Civil Estatal, para que el idioma no sea una barrera en la atención al turismo en la máxima fiesta futbolera.  

El inglés de primer respondiente lo imparten las escuelas particulares Talisis y Harmon Hall. 

El curso durará cerca de cuatro meses y se imparte en el Instituto de Profesionalización, dentro del Parque Niños Héroes.

La secretaria de Administración, Gloria Morales, explicó el alcance de la estrategia. 

"El objetivo es que estemos preparados porque ya viene el Mundial; la intención es darles las bases y las herramientas para que puedan tener el acercamiento con la ciudadanía que vamos a recibir, sobre todo con muchos extranjeros que estarán por aquí inundando todas las calles de Nuevo León", detalló. 

Los policías y los rescatistas cumplirán con su trabajo de siempre, atendiendo a la comunidad, solo que ahora sabrán inglés en un plan básico.  

"Seguramente les va a tocar a cualquiera de ellos un primer contacto para cualquier situación que se presente, y la intención es que estén preparados para poder responder en el idioma inglés", dijo.   

Este primer grupo está integrado por 200 elementos de ambas corporaciones, pero se planea extenderlo a servidores públicos de otras dependencias y a voluntarios.

Afirmó que los policías están contentos. 

"No solamente es prepararnos para el Mundial, es un legado que se queda en su desarrollo profesional, y están felices", aseguró. 

Aseveró que la enseñanza del inglés es parte de la buena imagen que daremos al turismo mundial. 
 
"Para que puedan tener esa comunicación de manera fluida y que no sea obstáculo en la atención que vamos a estar dando", afirmó.  

No se descarta la enseñanza de otros idiomas. 

"Por lo pronto, ahorita iniciamos con el inglés; seguramente vamos a estar preparando al equipo en los próximos meses", expuso.


