Captan familias divirtiéndose con boyas fronterizas en Río Bravo

El material muestra que varias de estas estructuras presentan grafitis, lo que refleja no solo su uso indebido, sino también el deterioro que han sufrido

A través de redes sociales se difundió un video que volvió a evidenciar que algunas personas continúan ingresando al río Bravo en la zona conocida como “La Playita”, pese a las constantes advertencias de las autoridades sobre el riesgo que representa la corriente del afluente.

En las imágenes se observa a familias completas, incluyendo adultos y menores, nadando en el río e incluso subiéndose a las boyas flotantes instaladas por autoridades de Estados Unidos como parte de las medidas de seguridad en la frontera.

Asimismo, el material muestra que varias de estas estructuras presentan grafitis, lo que refleja no solo su uso indebido, sino también el deterioro que han sufrido.

Ante esta situación, autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar ingresar al río Bravo y abstenerse de utilizar las boyas, ya que no fueron diseñadas para actividades recreativas y su uso podría derivar en accidentes graves.

El río Bravo ha sido señalado en diversas ocasiones como una zona de alto riesgo debido a sus corrientes variables, por lo que se insiste en atender las recomendaciones preventivas para evitar incidentes.