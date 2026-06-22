Captan a taxista que presuntamente atropelló a menor

El material es utilizado únicamente con la intención de ubicar la unidad y poder identificar al conductor responsable, para presentar una denuncia formal.

Familiares de un menor de edad solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para identificar al conductor de un taxi que presuntamente atropelló al joven y posteriormente se dio a la fuga sin brindarle ayuda. El hecho habría ocurrido la noche del pasado jueves, alrededor de las 9:55, sobre la calle Samandoca, en la colonia Loma Linda de Saltillo.

Como parte de la búsqueda, los afectados difundieron un video en el que no se aprecia el momento del atropellamiento, pero sí el paso del vehículo de transporte público señalado como involucrado.

El material es utilizado únicamente con la intención de ubicar la unidad y poder identificar al conductor responsable, con el objetivo de presentar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Los familiares hicieron un llamado a vecinos del sector, automovilistas y a cualquier persona que cuente con cámaras de seguridad o grabaciones vehiculares que puedan aportar información.

Señalaron que cualquier dato puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del taxista presuntamente implicado en el incidente.