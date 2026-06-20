Carreteras carecen de botes para basura en Tamaulipas

La falta de contenedores en carreteras federales obliga a viajeros a conservar sus residuos o desecharlos en la vía; transportistas exigen una solución

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En la mayoría de las carreteras federales del país no existe un programa de contenedores para residuos sólidos.

En Tamaulipas, el único depósito visible está sobre la Carretera Victoria-Tampico y luce deteriorado, desfondado y sin mantenimiento, lo que ha generado quejas de viajeros que no tienen dónde tirar su basura.

Sin infraestructura en rutas libres y de cuota

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el programa federal de conservación no contemplan la instalación ni recolección de basura en autopistas.

La limpieza vial se limita al desazolve de drenajes, bacheo y retiro de escombros, pero no a colocar ni vaciar botes de basura.

Tamaulipas: un solo contenedor y sin plan

En el estado no hay programa federal ni estatal de contenedores para residuos en carreteras libres o de cuota.

El único contenedor visible está en la Carretera Federal 83 Victoria-Tampico, pero está en deterioro por el paso de los años, y para colmo, sin fondo.

¿Quién regula la basura?

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) regula el manejo de residuos mediante el Programa Estatal, pero su enfoque está en rellenos sanitarios municipales y centros de transferencia, no en colocar botes a pie de carretera.

Problemática ciudadana

Al no haber depósitos en tramos como Victoria-Tampico, San Fernando-Matamoros o Reynosa-Monterrey, los usuarios terminan arrojando desechos en la vía pública.

Ante esto, el Congreso del Estado busca reformar la ley para castigar con multas a quienes tiren basura en carreteras; sin embargo, no hay seguimiento a esta propuesta, la cual no ha llegado ni siquiera a iniciativa.

La diputada Esther García Ancira propuso una iniciativa para el reciclaje de llantas y menciona solamente que derivado del uso de carreteras estatales (no menciona a las federales), se acumulan llantas que deben ser recicladas, más no incluye los desechos de los automovilistas ni propone colocar contenedores.

La exigencia

Transportistas y automovilistas piden a la SICT y a CAPUFE incluir contenedores y recolección en los contratos de conservación de carreteras.

Mientras tanto, en Tamaulipas la única opción es cargar con la basura hasta llegar a una gasolinera o área poblada.

Sin depósitos ni mantenimiento, las carreteras federales siguen acumulando desechos a la orilla del camino.

¿Dónde sí hay contenedores en carreteras federales?

Aunque no existe un programa nacional, algunos tramos sí cuentan con depósitos instalados por concesionarios o por convenios locales:

- Autopista México-Cuernavaca: hay contenedores en las plazas de cobro y áreas de descanso de CAPUFE.

- Autopista México-Puebla: botes de basura en casetas y paraderos operados por el concesionario.

- Autopista del Sol (México-Acapulco): contenedores en zonas de descanso y gasolineras dentro del derecho de vía.

- Circuito Exterior Mexiquense: depósitos en casetas y bajo puentes con mantenimiento privado.

En todos los casos, la colocación depende del concesionario y no de un programa federal uniforme.