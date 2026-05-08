Activan Operativo 'Radar' en carreteras con más accidentes

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) puso en marcha el Operativo “Radar”, una estrategia enfocada en reforzar la seguridad en los tramos carreteros con mayor incidencia de accidentes viales en la entidad.

Dicha medida será implementada por personal de la Dirección de Tránsito Estatal y contempla la aplicación de sanciones a conductores que incumplan las normas de circulación y representen un riesgo para otros usuarios de las carreteras.

Buscarán reducir accidentes

El director de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano, informó que el operativo tendrá una primera etapa enfocada principalmente en el respeto a los límites de velocidad.

Además, se realizará una supervisión especial a vehículos que transporten materiales o residuos peligrosos, debido a que una operación inadecuada puede derivar en accidentes de alto riesgo.

Las acciones abarcarán tanto carreteras urbanas como suburbanas en diferentes regiones del estado.

Las autoridades detallaron que el Operativo “Radar” se aplicará de manera itinerante, tomando como base estadísticas sobre accidentes viales recopiladas por la Dirección de Tránsito Estatal.

Con esta información se identificarán los tramos con más incidentes, así como los horarios y días con mayor registro de hechos de tránsito.

La intención es focalizar la vigilancia en puntos considerados de mayor peligro para automovilistas y transportistas.

Habrá sanciones a infractores

Martínez Luévano explicó que las infracciones derivadas de este operativo se emitirán conforme a lo establecido en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

Asimismo, aseguró que el personal operativo recibe capacitación constante en temas relacionados con Derechos Humanos y Accidentología, con el objetivo de garantizar procedimientos adecuados durante las revisiones y sanciones.

La SSPT exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad y las disposiciones de tránsito para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial en las carreteras de Tamaulipas.

Por su parte, las autoridades reiteraron que la prevención y el manejo responsable son fundamentales para disminuir los percances y proteger la integridad de quienes transitan diariamente por las vías estatales.

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