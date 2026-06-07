Choque contra altar de San Judas deja heridos en Matamoros

Un accidente vial registrado la mañana de este domingo dejó como saldo varios lesionados, luego de que una camioneta se estrellara contra un altar dedicado a San Judas Tadeo sobre la carretera a la Playa Bagdad, a la altura posterior de Ciudad Industrial.

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad —una Ford Platinum— viajaban cuatro personas: dos mujeres y dos hombres.

Tras el impacto, una de las ocupantes resultó con lesiones que requirieron atención inmediata, por lo que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital.

Desconocen ubicación de tres ocupantes

Autoridades indicaron que, hasta el momento, se desconoce el paradero de los otros tres tripulantes que iban en el vehículo al momento del percance.

De manera preliminar, se presume que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad y la posible conducción bajo los efectos del alcohol.

Servicios de emergencia atendieron el percance

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio y realizar las labores correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información sobre el estado de los involucrados.

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